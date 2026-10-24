Medellín Programa: La Tarde Con ayuda de EE. UU.: así es el Pentágono de Medellín, nuevo cerebro de seguridad e inteligencia octubre 24, 2026 Por: Redacción NTN24 La segunda ciudad más importante de Colombia se prepara para convertirse en el epicentro de la lucha contra el crimen organizado en América Latina. También le puede interesar Medellín Con ayuda de EE. UU.: así es el Pentágono de Medellín, nuevo cerebro de seguridad e inteligencia Donald Trump Contundente mensaje: Trump advierte sobre una posible nueva "Furia Épica" contra el régimen de Irán Shakira Así se vivió la histórica residencia de Shakira en Madrid: fuimos invitados al impresionante despliegue musical y hablamos con la artista Reclutamiento Lo que no se ve de los gigantescos operativos del presidente De la Espriella: la lucha contra el atroz reclutamiento de menores Reclutamiento Revelador documento conocido en primicia por NTN24 detalla la recuperación de seis cuerpos de menores tras enfrentamientos entre grupos criminales ELN Confirman identidad de cabecilla del ELN "Marcos Pacífico" dentro de los abatidos por bombardeo que ordenó el presidente De la Espriella Compartir en: