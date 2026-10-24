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Con ayuda de EE. UU.: así es el Pentágono de Medellín, nuevo cerebro de seguridad e inteligencia

octubre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
La segunda ciudad más importante de Colombia se prepara para convertirse en el epicentro de la lucha contra el crimen organizado en América Latina.

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