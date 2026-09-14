De la Espriella respondió a exigencias de alias Pinocho, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, para entregarse: “aquí no hay negociaciones”

Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), dijo estar dispuesto a entregarse a la justicia tras la baja de “Bendito Menor”, pero condicionó esa decisión a la aprobación de una ley de sometimiento y a garantías para evitar una condena de hasta 40 años de cárcel en Colombia.

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Asimismo, Pinocho dijo en entrevista que no teme al Gobierno de Estados Unidos y que está dispuesto a viajar a ese país para resolver su situación. También aseguró que podría aportar información sobre el grupo y ayudar a que sus integrantes se sometan a la ley, aunque preguntó quién garantizaría un trato judicial para los demás miembros.

“Dejo claro que no le tengo miedo al Gobierno de Estados Unidos. Si hay una ley de sometimiento a la justicia, unas garantías, me entrego, ayudo, aporto para que se sepan muchas verdades que Colombia debe saber. Y voy a Estados Unidos y arreglo mi problema directamente”, señaló.

Castillo explicó que permanece oculto por una orden de captura en Colombia relacionada con el asesinato de un líder, delito del que se declaró inocente, y por un pedido por narcotráfico.

El jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada sostuvo que los diálogos de paz fueron cancelados y rechazó las acusaciones de haberse burlado de la Constitución Política o del Gobierno de Estados Unidos.

“Me gustaría que hubiera una ley para cumplir las penas y se logre una paz real. Le digo al presidente que estoy dispuesto a someterme a la justicia de Colombia y de Estados Unidos. Pero él debe saber que yo tampoco voy a entregarme a la justicia sin saber cuántos años voy a pagar de cárcel”, expuso en el mismo diálogo.

Asimismo, alias Pinocho aseguró que estaría dispuesto a pagar 5 años de prisión y que con eso convencería a muchos de sus aliados.

Debido a esta propuesta de alias Pinocho, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, solicitó al ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, y al ministro de Justicia, Iván Cancino, ejecutar acciones para el sometimiento a la justicia del líder criminal.

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“Señores ministros de Defensa y de Justicia, @mindefensa y @MinJusticiaCo, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto”, escribió en X.

Finalmente, el mandatario sostuvo que durante sus cuatro años de Gobierno no habrá concesiones ni negociaciones con criminales, por lo que señaló que, si Castillo Carrillo no se entrega a la justicia colombiana, el Ejército Nacional debe desplegar operativos en su contra.

“Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde. ¡Firme por la Patria!”, afirmó De la Espriella.