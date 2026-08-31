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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella confirmó la llegada de Lucas, quien le había pedido ayuda debido a su enfermedad, al Instituto Cardiovascular: "El clamor de nuestros niños jamás será ignorado"

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo confirma la llegada del niño que le pidió ayuda - EFE y redes
Abelardo confirma la llegada del niño que le pidió ayuda - EFE y redes
Lucas enfrenta una cardiopatía congénita que requiere seguimiento especializado, pero sus controles habían sido suspendidos en medio de las dificultades del sistema de salud y la crisis que atraviesa la Nueva EPS.

“Él siempre es muy alegre y está contento”, dijo la madre de Lucas Francesco Murillo, un niño de 7 años que llegó al Instituto Cardiovascular de Floridablanca tras pasar cerca de un año sin controles especializados por su cardiopatía congénita.

El menor llegó en una ambulancia al centro asistencial del área metropolitana de Bucaramanga, luego de ser trasladado en una avioneta. Su llegada estuvo acompañada por aplausos de médicos y ciudadanos que esperaban su regreso a tratamiento.

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Asimismo, el presidente Abelardo de la Espriella estuvo atento a la llegada del menor, luego de que en días pasados se contactara con él, después de que Lucas se hiciera viral al enviarle un video al mandatario pidiéndole ayuda para su tratamiento.

“Hoy quiero darle un parte de tranquilidad a Colombia: Lucas ya se encuentra bajo la debida atención médica de la Nueva EPS y en las mejores manos, con los especialistas de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, institución de primer nivel que asumió con absoluto compromiso el tratamiento de su cardiopatía severa”, aseveró.

Cabe resaltar que Lucas enfrenta una cardiopatía congénita que requiere seguimiento especializado, pero sus controles habían sido suspendidos en medio de las dificultades del sistema de salud y la crisis que atraviesa la Nueva EPS.

Asimismo, su madre explicó que la familia llega con expectativa frente a los resultados de los nuevos estudios médicos. Entre los procedimientos pendientes se encuentra un cateterismo, con el que los especialistas podrán evaluar nuevamente el estado del corazón del menor.

Estamos con mucha expectativa, esperando que nos den buenas noticias. Agradecidos con todos por este recibimiento también. No esperábamos esto. Muchísimas gracias”, expresó la mujer a medios de comunicación.

Del mismo modo, el periodo sin controles genera preocupación para la familia, ya que Lucas ha crecido durante este tiempo y podría requerir ajustes en el manejo de su condición cardíaca y en los medicamentos que recibe.

Ya lleva un año sin controles. Nunca le han hecho falta los medicamentos que le habían enviado, pero quién sabe cómo está porque, como creció también, no sé si los medicamentos se los hemos estado dando como eran”, explicó.

Además de su condición cardíaca, cabe resaltar que Lucas llegó a Floridablanca con una virosis que le ocasionó una infección intestinal y episodios frecuentes de vómito. Por ello, una de las primeras medidas previstas era hidratarlo y evaluar su estado general.

“Ahorita está un poquito malito, está pasando por una virosis, tiene una infección intestinal. Ha estado vomitando mucho, pero con relación a su corazoncito está estable ahorita”, aseguró su madre.

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En el mismo sentido, la mujer explicó que cualquier enfermedad puede representar una complicación para Lucas debido a su cardiopatía. Según relató, actividades cotidianas como moverse, comer o incluso reírse pueden generar una disminución en su saturación de oxígeno.

“Con relación a su corazoncito, el problema de él es que si él se mueve, se ríe, come, pues eso lo desatura. Entonces por eso es que necesita que de todas maneras lo vean”, manifestó.

Pese a encontrarse enfermo, Lucas afrontó con tranquilidad el viaje hacia Santander. Su madre contó que estuvo acompañado por personal médico durante el traslado y que incluso logró dormir durante parte del recorrido.

“Esta vez estuvo tranquilo. El médico estuvo ahí pendiente de él y nos fue muy bien en el viaje. Ha estado un poquito malito, durmió un rato y ya. Bendito sea”, relató.

Finalmente, la madre también aseguró que Lucas se encuentra feliz por regresar a recibir atención médica, aunque la virosis que presenta hizo que llegara decaído al Instituto Cardiovascular de Floridablanca.

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