Delcy Rodríguez anuncia que acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años y contempla como objetivo superar una producción de 1.5 millones de barriles diarios.

Rodríguez destacó que este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia que incluye nuevos convenios con importantes compañías internacionales como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, entre otras. “Nuestra meta va más allá. Queremos ser una potencia energética”, afirmó durante un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, Venezuela podría percibir 209.335 millones de dólares a través del convenio. Según detalló, esto supondría que alrededor de 19 dólares de cada barril producido y comercializado ingresarían directamente al país.

El proyecto también contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco, una extensa región de más de 55.000 kilómetros cuadrados ubicada en el este y centro-este de Venezuela.

El acuerdo establece regalías mínimas del 16% y un impuesto sobre la renta del 34%, condiciones que, según Rodríguez, contribuirán a impulsar la recuperación económica del país.

Asimismo, la encargada del régimen agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por las gestiones realizadas para concretar el convenio.

“Cada parte aporta aquello que puede hacer mejor”, sostuvo, al explicar que Estados Unidos contribuirá con capital, tecnología y capacidad operativa para acelerar la recuperación de una industria estratégica que, afirmó, ha sido fuertemente afectada por las sanciones.

Por su parte, un funcionario estadounidense declaró este sábado a la cadena CBS que el acuerdo contemplaría una concesión de 100 años para una empresa conjunta privada.

Según esta fuente, el Gobierno estadounidense tendría el control del 55% de la compañía, tanto mediante su participación accionaria en el proyecto como a través de la capacidad de adquirir petróleo producido por la empresa a precio de costo.