NTN24
Domingo, 30 de agosto de 2026
Domingo, 30 de agosto de 2026
Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia que acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años

agosto 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Rodríguez destacó que este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia que incluye nuevos convenios con importantes compañías internacionales como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, entre otras.

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años y contempla como objetivo superar una producción de 1.5 millones de barriles diarios.

Rodríguez destacó que este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia que incluye nuevos convenios con importantes compañías internacionales como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, entre otras. “Nuestra meta va más allá. Queremos ser una potencia energética”, afirmó durante un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, Venezuela podría percibir 209.335 millones de dólares a través del convenio. Según detalló, esto supondría que alrededor de 19 dólares de cada barril producido y comercializado ingresarían directamente al país.

o

El proyecto también contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco, una extensa región de más de 55.000 kilómetros cuadrados ubicada en el este y centro-este de Venezuela.

El acuerdo establece regalías mínimas del 16% y un impuesto sobre la renta del 34%, condiciones que, según Rodríguez, contribuirán a impulsar la recuperación económica del país.

Asimismo, la encargada del régimen agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por las gestiones realizadas para concretar el convenio.

“Cada parte aporta aquello que puede hacer mejor”, sostuvo, al explicar que Estados Unidos contribuirá con capital, tecnología y capacidad operativa para acelerar la recuperación de una industria estratégica que, afirmó, ha sido fuertemente afectada por las sanciones.

Por su parte, un funcionario estadounidense declaró este sábado a la cadena CBS que el acuerdo contemplaría una concesión de 100 años para una empresa conjunta privada.

Según esta fuente, el Gobierno estadounidense tendría el control del 55% de la compañía, tanto mediante su participación accionaria en el proyecto como a través de la capacidad de adquirir petróleo producido por la empresa a precio de costo.

Temas relacionados:

Venezuela

Delcy Rodríguez

Donald Trump

Acuerdo

Petróleo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Conteo regresivo? Estados Unidos aumenta su poderosa presión militar muy cerca de Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Expectativa por el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman que observará el universo como nunca

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Así fue la velatón por las víctimas del terremoto en Colombia: estuvo el presidente Abelardo de la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Experto sobre lo que le conviene a Trump: "mantener una dictadura y seguir extrayendo el petróleo"

Primera academia espacial / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos

EEUU tendrá su primera Academia Espacial para formar, entre otros, militares en el ámbito aeroespacial

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal - Foto: captura video
Ceuta

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Foto de referencia (Canva)
Fraude

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

USS Gridley | Foto: AFP
Estados Unidos

‘USS Gridley': el poderoso buque con el que Estados Unidos pretende intensificar la lucha contra el narcotráfico en Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Posesión Abelardo de la Espriella

Reorientación diplomática: los retos internacionales que enfrentará Abelardo de la Espriella tras asumir la Presidencia

Ernesto Samper respondió a Abelardo De La Espriella - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

"Así me economizo un vestido nuevo": la respuesta de expresidente de Colombia tras no recibir invitación a posesión de Abelardo De La Espriella

Terremoto en Chocó - Cortesía
Terremoto en Colombia

Así se vivió el terremoto en el Chocó, lugar del epicentro: se reportan personas desaparecidas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Posesión Abelardo de la Espriella

Reorientación diplomática: los retos internacionales que enfrentará Abelardo de la Espriella tras asumir la Presidencia

Ernesto Samper respondió a Abelardo De La Espriella - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

"Así me economizo un vestido nuevo": la respuesta de expresidente de Colombia tras no recibir invitación a posesión de Abelardo De La Espriella

Terremoto en Chocó - Cortesía
Terremoto en Colombia

Así se vivió el terremoto en el Chocó, lugar del epicentro: se reportan personas desaparecidas

Shakira | Foto EFE
Shakira

Shakira causa furor al imitar una icónica foto que le tomaron en los 2000: "Ha renovado el meme"

Falleció el padre Javier Giraldo Moreno - Canva y Redes
Fallecimiento

Murió el reconocido sacerdote colombiano Javier Giraldo tras ser hospitalizado por una caída en su vivienda

Registro de la actividad del Volcán Puracé: Foto: Servicio Geológico Colombiano
Volcán

Servicio Geológico Colombiano revela impactantes imágenes de las emisiones de ceniza del volcán Puracé con alturas de hasta 700 metros

El robot humanoide Tiangong Ultra- Foto: EFE
robot humanoide

El robot humanoide Tiangong Ultra supera el récord histórico de Usain Bolt en los 100 metros planos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023