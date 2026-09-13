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Domingo, 13 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

19 capturas en 24 horas y nuevos golpes al narcotráfico: así es la ofensiva que mantiene el Gobierno de Abelardo de la Espriella

septiembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella. - EFE.
Abelardo de la Espriella. - EFE.
Asimismo, De la Espriella aseguró que las autoridades decomisaron 1.430 kilogramos de marihuana en Sibaté, 1.786 kilogramos en Pereira y 394 kilogramos en La Pintada, además de 653 kilogramos de cocaína en La Tebaida.

El presidente Abelardo de la Espriella entregó este domingo, 13 de septiembre, un nuevo balance de las operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras criminales y el narcotráfico. Según informó el mandatario, en las últimas 24 horas se registraron 19 capturas y un sometimiento a la justicia.

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Uno de los principales resultados se produjo en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, donde tropas del Ejército se enfrentaron con integrantes de la estructura 36. De acuerdo con el reporte presidencial, uno de los integrantes del grupo ilegal murió durante el combate y otro fue capturado luego de resultar herido. Además, el Ejército reportó que en la zona fueron incautadas armas, munición y material explosivo.

El balance también incluye importantes incautaciones de droga. De La Espriella aseguró que las autoridades decomisaron 1.430 kilogramos de marihuana en Sibaté, 1.786 kilogramos en Pereira y 394 kilogramos en La Pintada, además de 653 kilogramos de cocaína en La Tebaida. En total, se trata de más de cuatro toneladas de estupefacientes retiradas de las estructuras dedicadas al narcotráfico.

Otro de los procedimientos destacados ocurrió en Zaragoza, Antioquia, donde las autoridades ubicaron un depósito ilegal atribuido al Clan del Golfo. Allí fueron encontrados 1.881 cartuchos, 19 proveedores y dos ametralladoras, de acuerdo con el reporte divulgado por el mandatario.

En el Valle del Cauca también se registraron resultados contra estructuras armadas. En Sevilla y Tuluá, cuatro presuntos integrantes del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ fueron capturados, entre ellos dos señalados como cabecillas de la organización, según el reporte entregado este domingo.

La ofensiva contra esta estructura no es nueva. Durante 2026, Ejército y Policía ya habían reportado capturas de presuntos integrantes del Frente 57 en el norte del Valle. Entre ellas está la de alias ‘Juan José’, señalado de desempeñarse como sicario y de participar en actividades relacionadas con homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes.

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Además, las autoridades han realizado operaciones contra las redes de apoyo de esta organización. En febrero fue capturada alias ‘La Gorda’, señalada de participar en labores logísticas y de extorsión. Durante el procedimiento fueron encontrados cartuchos, una granada, material de intendencia y panfletos extorsivos.

Según el balance publicado por De la Espriella, desde el 7 de agosto la Fuerza Pública acumula 18.750 capturas, 1.940 armas de fuego incautadas y 1.746,5 hectáreas de coca erradicadas. Estas cifras hacen parte de la estrategia de seguridad que el Gobierno ha presentado como una ofensiva permanente contra las organizaciones criminales.

Finalmente, el mandatario aseguró que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones contra las estructuras armadas, sus fuentes de financiación, el narcotráfico y las redes de apoyo. El mensaje se conoce, además, en un momento en que el Gobierno ha reforzado su política de confrontación contra los grupos criminales y ha ordenado nuevas acciones judiciales contra integrantes de organizaciones que continúan delinquiendo.

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