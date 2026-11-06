De sancionado a tomar cerveza en la embajada de Estados Unidos: Jorge Rodríguez en un coctel junto a John Barrett

Jorge Rodríguez, hermano de la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, pasó de estar sancionado por Estados Unidos a tomar cerveza con uno del diplomático norteamericano John Barrett para celebrar la independencia número 250 del país. En las imágenes se puede ver a Rodríguez en un ambiente distendido entre conversaciones brindando con funcionarios de Washington.