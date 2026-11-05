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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Deicy Jiménez

Corte Suprema se pronunció sobre el video publicado por Deicy Jiménez y que salpica a Gustavo Petro: "Tenemos que ser dignos"

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Corte Suprema se pronunció por video de Gustavo Petro - EFE y captura de pantalla de redes sociales
Corte Suprema se pronunció por video de Gustavo Petro - EFE y captura de pantalla de redes sociales
Carlos Roberto Solórzano se refirió al video divulgado por Deicy Jiménez, en el que aparece junto al expresidente Gustavo Petro, y señaló que las investigaciones deberán establecer si existieron irregularidades.

El escándalo por los presuntos intercambios de favores íntimos por contratos públicos, que involucra al expresidente Gustavo Petro y a Deicy Jiménez, continúa generando reacciones.

Esta vez, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, se pronunció sobre la controversia y recordó la responsabilidad que tienen los servidores públicos tanto en su vida pública como en la privada.

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En declaraciones entregadas a medios de comunicación este jueves 5 de noviembre, el magistrado se refirió a la grabación que divulgó Jiménez, en la que ella aparece presuntamente junto al exmandatario.

Sostuvo que, más allá de los aspectos íntimos que rodean el caso, lo verdaderamente importante para las autoridades será establecer si existieron implicaciones relacionadas con el manejo de recursos y la contratación estatal.

“Los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado, en eso tenemos responsabilidades muy grandes”, manifestó Solórzano.

El presidente de la Sala Penal también hizo énfasis en que las investigaciones deben avanzar hasta esclarecer lo ocurrido y evitar conclusiones anticipadas.

En ese sentido, señaló que las autoridades tendrán que analizar los hechos y determinar si existen responsabilidades dentro del ámbito penal.

“Desde el punto de vista de las investigaciones, esperamos que las investigaciones lleguen a contextos de realidad y la Corte en su momento se tendrá que pronunciar si le corresponde”, agregó el magistrado.

Sus declaraciones se conocen en medio de las denuncias presentadas por Deicy Jiménez, quien aseguró que habría recibido vinculaciones laborales con entidades del Estado a cambio de favores sexuales para el entonces presidente Gustavo Petro. La mujer también afirmó que otras personas habrían hecho parte de una supuesta red que operaba bajo esa modalidad.

La controversia tomó mayor fuerza el miércoles 4 de noviembre, cuando Jiménez publicó en sus redes sociales un video de aproximadamente 54 segundos en el que aparece, aparentemente, junto a Petro durante un encuentro privado.

La denunciante presentó la grabación como un respaldo de sus afirmaciones, aunque el material, por sí solo, no demuestra que hayan existido intercambios de favores sexuales por contratos públicos.

Por su parte, el exmandatario rechazó los señalamientos y aseguró que nunca utilizó contratos estatales para obtener favores de ninguna persona. También sostuvo que las mujeres que trabajaron durante su administración llegaron por “sus capacidades y esfuerzos”.

¿Qué está investigando la Corte Suprema de Justicia?

Precisamente, el pronunciamiento del magistrado se conoce cuando la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema adelanta actuaciones para recopilar información sobre las denuncias. Este jueves se conoció que el despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado ordenó una inspección judicial en la Secretaría del Senado para obtener documentación relacionada con los contratos que tuvo Jiménez en esa corporación.

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La diligencia busca establecer las condiciones de esas vinculaciones y recopilar elementos que permitan avanzar en las verificaciones judiciales.

Además, está previsto el análisis forense del teléfono celular de la denunciante, con el propósito de preservar y examinar la información que pueda resultar relevante para el caso.

De acuerdo con los registros contractuales conocidos, Jiménez tuvo vinculaciones con el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entre otras dependencias.

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