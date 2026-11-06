La Casa Blanca insiste en la construcción de gigantesco Arco del Triunfo en Washington que será similar al de París

La Casa Blanca anunció este viernes que mantiene su proyecto de construir un gigantesco arco de triunfo en las afueras de Washington, tras la decisión de una jueza federal de bloquear el proyecto a pesar de la opinión favorable de una comisión pública.

La magistrada de distrito Tanya Chutkan, quien supervisa el caso, dictaminó el jueves que la administración Trump no puede iniciar la construcción del monumento durante dos semanas, mientras el tribunal evalúa las impugnaciones sobre su legalidad.

La Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC) había votado 8 a 4 a favor de dar luz verde al proyecto el mismo jueves.

"Confiamos en que quedaremos plenamente reivindicados a medida que avance este litigio y esperamos con ansias ver la finalización de este magnífico Arco, un homenaje a 250 años de grandeza estadounidense", señaló el viernes la Casa Blanca en un comunicado.

La Casa Blanca tildó a la jueza federal de "activista", como ha hecho en ocasiones anteriores con fallos contrarios a sus proyectos.

Trump quiere un arco al estilo del que domina los Campos Elíseos en París, que rinda homenaje a las victorias militares de Estados Unidos, justo en la entrada de la capital.

Como estaría situado en el vecino estado de Virginia, al otro lado del río Potomac que marca la frontera con Washington, no estaría sujeto a los límites de altura que rigen en la capital.

Pero los contrarios al proyecto argumentan que la estructura, de 76 metros de altura, sería excesivamente elevada y quedaría por encima del Monumento a Lincoln de Washington, al otro lado del río Potomac.

Aseguran además al estar ubicado en la entrada del Cementerio Nacional de Arlington, el lugar de descanso final de cientos de miles de militares estadounidenses, el arco haría sombra sobre parte de las tumbas durante varias horas al día.

La mayoría de la comisión de planificación urbanística explicó por su parte que el proyecto inicial de construir un monumento a las victorias militares ya fue aprobado por el Congreso en 1925.

Los cuatro comisionados que se opusieron a la obra habían pedido que se aplazara la decisión, señalando que existían inquietudes legales y que el Congreso no había aprobado el presupuesto.

La mayoría del panel, partidario del proyecto de Trump, votó en contra de un aplazamiento.