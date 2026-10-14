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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Al-Nassr

Aplazan partido del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo para el próximo año tras ataques en Arabia Saudita

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr - Foto: EFE
El partido de la Liga de Campeones asiática del pasado lunes entre Al-Nassr y Neftchi Fergana en Riad se retrasó por una hora.

La liga saudita de fútbol anunció este miércoles el aplazamiento de tres partidos de la novena jornada prevista esta semana "por razones logísticas" en el contexto de la intensificación de los ataques de hutíes de Yemen contra Arabia Saudita.

Riad ha sido recientemente objetivo de ataques de una magnitud sin precedentes desde el inicio en 2014 del conflicto en Yemen entre los hutíes apoyados por el régimen de Irán y las fuerzas gubernamentales apoyadas el año siguiente por una coalición militar liderada por Arabia Saudita.

El partido del líder Al Hilal contra Al Riad, además del duelo Al Ittihad, cuarto, contra Al Shabab, han sido aplazados al 19 de diciembre, y el de Al Ahli contra Al Nassr, donde juega el astro portugués Cristiano Ronaldo, al 6 de marzo de 2027.

Sin mencionar las condiciones de seguridad del país, la Liga atribuyó las razones de estos cambios de fecha a "razones logísticas, teniendo en cuenta el mínimo de período de descanso entre los partidos".

El resto de la novena jornada se mantendrá según los horarios aprobados, sin cambios", añadió la Liga en un comunicado.

El lunes, el partido de Al Nassr contra el club uzbeko Neftchi Fergana, en Liga de Campeones asiática, tuvo que ser retrasado una hora en Riad, tras el anuncio por la coalición de la intercepción de un misil balístico lanzado por los hutíes hacia la capital saudita.

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