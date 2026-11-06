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Marte

Hallan en el Sahara lo que sería un meteorito de Marte de más de 4.100 millones de años: científicos descubrieron algo inusual en su composición

noviembre 6, 2026
Por: David Lozano
Marte - Canva
Marte - Canva
La roca, bautizada como Teghaza 001, pesa cerca de 800 gramos y conservaría información sobre la formación de la antigua corteza marciana y la presencia de agua en el planeta rojo.

Una roca de color rosado encontrada en el desierto del Sahara terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos científicos más interesantes para comprender la historia de Marte. El objeto, que permaneció sin ser estudiado en profundidad después de su recuperación en 2022, resultó ser un meteorito procedente del planeta rojo y tendría una antigüedad de al menos 4.100 millones de años.

La investigación fue publicada el 29 de octubre de 2026 en la revista científica Science, bajo el título A Martian meteorite that formed ≥4.1 billion years ago samples Mars' early crust and mantle. Los científicos bautizaron la roca como Teghaza 001, en referencia a una antigua zona de extracción de sal en Malí, ubicada en las inmediaciones del lugar donde fue encontrada.

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Con un peso aproximado de 800 gramos, el meteorito llamó la atención de los investigadores por sus características físicas y su composición mineral. Los análisis permitieron establecer que se trata de una roca ígnea que se formó cuando el magma se enfrió lentamente durante las primeras etapas de la historia geológica de Marte.

El descubrimiento resulta especialmente importante porque, aunque se han identificado alrededor de 435 meteoritos procedentes de Marte en la Tierra, la mayoría corresponden a materiales geológicos mucho más recientes. Por eso, encontrar una muestra que conserve información de la corteza primitiva del planeta representa una oportunidad excepcional para estudiar cómo era Marte hace miles de millones de años.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue que la roca conserva señales de procesos relacionados con el agua en el antiguo Marte. De acuerdo con los resultados, Teghaza 001 habría experimentado alteraciones por fluidos marcianos hace aproximadamente 4.100 millones de años, lo que permite conocer mejor la interacción que existió entre el agua y las rocas durante las primeras etapas del planeta.

Para determinar su antigüedad, los científicos estudiaron minerales como los cristales de circón y utilizaron técnicas de datación isotópica que permitieron analizar pequeños fragmentos de la muestra sin destruirla por completo. Además, su composición química y mineralógica permitió establecer coincidencias con información recopilada por las misiones que la NASA ha enviado a Marte.

La investigación también identificó 13 posibles regiones del planeta rojo que presentan características compatibles con las del meteorito. Sin embargo, los científicos aclararon que todavía no es posible determinar con exactitud el lugar del que salió originalmente.

¿Cómo llegó una roca de Marte hasta la Tierra?

Los meteoritos marcianos llegan a nuestro planeta después de que el impacto de otro objeto espacial golpea la superficie de Marte y expulsa fragmentos de roca hacia el espacio. Algunos de estos materiales quedan en trayectorias que terminan llevándolos hasta la Tierra, donde pueden ser recuperados y estudiados.

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En el caso de Teghaza 001, su importancia no se limita a su antigüedad. Una investigación complementaria publicada en junio de 2026 en Science Advances encontró evidencias de componentes de la antigua hidrosfera marciana conservados en sus minerales. Estos resultados aportan información sobre la evolución del agua en Marte y los procesos que contribuyeron a que el planeta perdiera gran parte de ella.

Los investigadores esperan que futuros análisis permitan conocer más detalles sobre la formación de su corteza, la actividad de su interior y las condiciones que existían cuando el agua todavía tenía un papel importante en el planeta rojo.

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