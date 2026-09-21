"Delcy no está respaldada por una legitimidad de origen": Demóstenes Quijada sobre visita de la encargada del régimen venezolano a Nueva York

El exprisionero político Demóstenes Quijada se refirió en NTN24 a la visita de Delcy Rodríguez a Nueva York, Estados Unidos, en el marco de la Asamblea General de la ONU y su encuentro con el presidente Donald Trump. Además, el analista se refirió al encuentro previo que sostuvo la encargada del régimen chavista con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en territorio venezolano donde posó sonriente junto a ella. Según Quijada, “hay dinámicas a nivel político y geopolítico que responden naturalmente a intereses de Estado, pero muchas veces eso contrasta muy fuertemente con los principios, inclusive expresados por esos mismos Estados”.