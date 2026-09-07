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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Nepal

Decretan este lunes duelo nacional por las víctimas del deslave en Nepal

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Nepal decreta este lunes duelo nacional por las víctimas de la riada
Nepal decreta este lunes duelo nacional por las víctimas de la riada
Por orden del gobierno, las banderas ondean a media asta en todos los edificios públicos "en honor a todos aquellos que perdieron la vida en la inundación devastadora y sin precedentes".

Nepal celebra este lunes un día de duelo nacional en memoria de las víctimas del alud del 26 de agosto, mientras crece la impaciencia de las familias de los miles de desaparecidos.

Por orden del gobierno, las banderas ondean a media asta en todos los edificios públicos "en honor a todos aquellos que perdieron la vida en la inundación devastadora y sin precedentes".

La catástrofe se ha cobrado al menos 1.398 muertos y más de 5.500 desaparecidos en la frontera entre Nepal y China, según los saldos provisionales publicados el lunes.

Entre los desaparecidos figuran muchos turistas y peregrinos extranjeros, así como cientos de trabajadores que se encontraban en las represas arrasadas por el alud.

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Tres personas (dos trabajadores nepalíes y uno chino) fueron rescatadas el viernes y el sábado. Además los socorristas lograron extraer con vida este fin de semana a una sexagenaria atrapada entre los escombros de su casa.

Por decimotercer día consecutivo, los equipos de rescate peinan los túneles en busca de más supervivientes "con la misma intensidad que el primero", aseguró el ejército.

"Centramos nuestros esfuerzos en tres niveles: en la superficie, desde el aire y en los túneles", precisó a la AFP un portavoz, Raja Ram Basnet.

Decenas de familiares de estos trabajadores desaparecidos se reunieron el lunes en una plaza de la capital, Katmandú, para expresar su frustración con una pancarta en la que se leía: "¿Cuánto tiempo vamos a esperar en casa y llorando?".

Los equipos de rescate se enfrentan a dificultades sin precedentes, subrayó el lunes Arnold Dix, un especialista australiano que participa en las operaciones.

"No se trata de una única operación de rescate, sino potencialmente de varias que transcurren al mismo tiempo, en distintos lugares, cada una con sus propios peligros", explicó.

Provocado por el desprendimiento de un glaciar y de parte de una montaña, el alud arrasó todo a su paso: carreteras, puentes, viviendas, infraestructuras.

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