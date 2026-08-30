Abelardo de la Espriella anuncia cambios en las licencias de conducción y multas en Colombia: así impactaría a los conductores

El presidente Abelardo de la Espriella anunció una reforma integral al Código Nacional de Tránsito, con la que se buscan introducir varios cambios que impactarían directamente a los conductores.

Entre las modificaciones propuestas se encuentra una ampliación de la vigencia de las licencias de conducción.

La iniciativa hace parte de las directrices impartidas por el mandatario a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, con el objetivo de avanzar en la elaboración de un nuevo Código de Tránsito que se adapte de mejor manera a las condiciones actuales del país y a la situación económica de los ciudadanos.

“Tenemos una ley expedida en el año 2002 que, después de cinco reformas, continúa alejada de la realidad del país y, especialmente, de las necesidades económicas de los colombianos. Es momento de que la ley esté al servicio de la gente”, señaló De La Espriella.

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Uno de los principales puntos anunciados está relacionado con el periodo de validez de las licencias de conducción. El presidente indicó que la nueva normativa deberá establecer licencias con una vigencia más extensa, aunque todavía no especificó cuántos años adicionales tendrían ni si esta modificación sería igual para todos los conductores.

Por el momento, esta propuesta deberá ser desarrollada por el Ministerio de Transporte como parte del proceso de construcción de la reforma.

La intención sería disminuir la frecuencia con la que los ciudadanos deben adelantar este trámite, dentro de una transformación más amplia del sistema de tránsito colombiano.

¿Cuál es la vigencia actual de las licencias y cuánto cuesta renovarlas?

Mientras se define el alcance de la reforma anunciada, las licencias de conducción mantienen las condiciones actuales de vigencia:

Menores de 60 años: las licencias para vehículos particulares tienen una vigencia de 10 años.

Conductores entre 60 y 80 años: deben renovar la licencia cada 5 años.

Mayores de 80 años: la renovación debe hacerse cada año



Licencias para servicio público: tienen una vigencia de 3 años.

Respecto al costo de renovación, no hay una tarifa uniforme para todo el territorio nacional. El precio depende de las tarifas establecidas por cada organismo de tránsito y de otros gastos relacionados con el proceso, como el examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz.

Por esta razón, el anuncio sobre una posible ampliación de la vigencia todavía no permite determinar cuánto costaría una futura renovación ni con qué periodicidad tendría que realizarse.

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¿Qué otros cambios se contemplan para los conductores?

La modificación en la vigencia de las licencias sería apenas uno de los aspectos incluidos en la reforma integral planteada por el presidente.

Entre las medidas mencionadas por De La Espriella están: