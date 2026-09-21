La máxima presión contra Daniel Ortega: embajador de EEUU lanza advertencia tras nuevos informes de la ONU contra la dictadura

también de la extensión de la represión en todos los sectores del país en medio de la presión que sostiene Estados Unidos. Precisamente, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro Rizzuto, dio un ultimátum al represor de Daniel Ortega y le recuerda que habrá una reunión extraordinaria de cancilleres de América Latina para analizar la situación de Nicaragua y le exige que libere a los presos políticos.