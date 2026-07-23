“Esa visita forma parte de un blanqueamiento”: diputado español sobre visita de ‘Timochenko'

Desde el Congreso en España, varios diputados han cuestionado con dureza la presencia que tuvo hace unos días Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko', quien durante más de dos semanas participó en actividades en territorio español. Frente a este tema, el programa La Mañana de NTN24 conversó con el diputado del partido Vox Manuel Mariscal, quien fue uno de los que cuestionó la presencia del exlíder de las extintas guerrillas de las FARC.