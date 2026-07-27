Con canas y en su temporada 41, el futbolista profesional más veterano del mundo marcó gol a sus 59 años

El futbolista japonés Kazuyoshi Miura, apodado "King Kazu", marcó a los 59 años su primer gol en cuatro años en lo goleada 7-0 de su equipo de la J-League, el Fukushima United.

En su 41ª temporada como profesional, el canoso atacant fue titular el sábado con su club, que goleó 7-0 al Iwaki Furukawa FC durante un torneo regional, asegurando la participación en la Copa del Emperador.

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El longevo Miura aprovechó una maravillosa jugada y posterior asistencia de Takatora Einaga en el minuto 52 para marcar, sorprendiendo en velocidad a dos defensas rivales.

"Fue un poco caótico pero lo que cuenta es que estuve en el buen lugar, creo que estaba bien posicionado", afirmó Miura.

"Quería estar a la altura de las expectativas, especialmente las del entrenador, que me ha dejado jugar. Estaba sobre todo feliz por ver que incluso con nuestra ventaja en el marcador, los jugadores, equipo técnico y aficionados celebraron el gol", añadió.

Miura debutó su carrera en el club brasileño Santos y pasó después por Italia, Croacia, Australia y Portugal entre otros.

'King Kazu' es todo un ícono del fútbol en el mundo y en su país, en el que ha contribuido al crecimiento de la J-League desde su lanzamiento en 1993.

Miura Jugó por primera vez con la selección de Japón en los años 1990 pero pese a sus 55 goles en 89 partidos, fue apartado del equipo durante el Mundial 1998.