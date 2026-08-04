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Martes, 04 de agosto de 2026
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Apagones Venezuela

Fuerte bajón eléctrico afectó varias regiones de Venezuela: sectores de Caracas, Miranda y La Guaira registran prolongadas interrupciones del sistema

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Un grupo de personas ilumina una calle con velas en medio de masivos apagones en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Un grupo de personas ilumina una calle con velas en medio de masivos apagones en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Además, las fallas causaron caídas intermitentes en la señal de internet y telefonía en varias de las zonas impactadas.

Recientes fluctuaciones y fuertes bajones eléctricos han afectado de manera reiterada a Caracas (capital de Venezuela), así como a otras regiones del país.

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Sectores de Caracas, Miranda y La Guaira registraron fuertes picos de voltaje e interrupciones repentinas.

Estados como Zulia, Lara, Táchira, Bolívar, Portuguesa y Anzoátegui reportaron inestabilidad severa y cortes prolongados del servicio.

Las fallas causaron caídas intermitentes en la señal de internet y telefonía en varias de las zonas impactadas.

Anteriormente, se registraron eventos intensos reportados masivamente por la ciudadanía los días 27, 28 y 30 de julio de 2026.

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Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

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El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

Mientras que Caracas (la capital) suele mantenerse parcialmente "priorizada", las regiones occidentales, andinas y centrales sufren planes de "administración de carga" extremos.

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