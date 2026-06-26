Llega la ayuda internacional a Venezuela: equipos de EE. UU., El Salvador, España, México y Suiza ya están en el territorio

En la madrugada de este viernes rescatistas y voluntarios continuaban buscando entre los escombros a supervivientes del doble terremoto que dejó al menos 235 muertos en Venezuela.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron un panorama de desolación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en la zona de La Guaira, una población costera vecina a Caracas.

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La doble sacudida dejó al menos 235 fallecidos y 4.300 heridos, según el último balance ofrecido el jueves por la noche por el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Los rescates avanzan lentamente, y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros.

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina del régimen, Jorge Rodríguez, afirmó el jueves que habían contabilizado más de 200 personas atrapadas.

En una intervención el jueves, Delcy anunció el traslado de equipos de otros estados hacia Caracas y La Guaira y el envío de equipos internacionales que ya empezaron a llegar al país.

Rescatistas de El Salvador y de México ya aterrizaron en Caracas. Asimismo, medios venezolanos también informaron de la llegada de equipos e insumos procedentes de Chile y Suiza.

Tras la promesa del presidente Donald Trump de ayudar a sus "nuevos y grandes amigos", Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela.

Tras esto, el general del Comando Sur, Kevin J. Jarrard, ya está en Caracas para "supervisar" las operaciones para salvar vidas y prestar "asistencia humanitaria en las zonas afectadas".

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La mayor parte de los países de América Latina también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda.

El Ministerio de Defensa de España confirmó que un avión del Ejército

"con 59 militares y 2 ingenieros del ha aterrizado en Valencia, Venezuela".

"Las unidades caninas, especializadas en búsqueda y rescate, serán esenciales en las zonas más afectadas por el doble terremoto", añadió.

Asimismo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó que "el segundo avión ya llegó a Venezuela y el tercero ya está en camino con más maquinaria, equipo e insumos para fortalecer las labores de búsqueda, rescate y atención".

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Y agregó que "en total serán 6 aviones los que enviaremos como parte de esta misión humanitaria en apoyo a nuestros hermanos venezolanos. Que Dios bendiga a Venezuela y a todos los que forman parte de esta misión".

Por otro lado, Delcy confirmó la llegada a Venezuela de "personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos".