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Martes, 28 de julio de 2026
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Robots

Estados Unidos prohíbe la importación de robots humanoides fabricados en el exterior por motivos de seguridad nacional

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Robots humanoides de China - Foto de referencia: EFE
Robots humanoides de China - Foto de referencia: EFE
La mayoría de los robots humanoides vendidos en Estados Unidos se fabrican en el extranjero, especialmente en China.

El gobierno de Donald Trump prohibió este martes la importación de robots humanoides y cuadrúpedos fabricados en otros países a Estados Unidos por motivos de seguridad nacional.

La mayoría de los robots humanoides vendidos en Estados Unidos se fabrican en el extranjero, especialmente en China.

Los "dispositivos robóticos avanzados", término que engloba a los "robots móviles" que imitan la forma en que caminan los seres humanos y los animales, fueron incorporados a la lista de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), según un comunicado.

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Esta lista ya incluía a ciertos tipos de drones, así como a las empresas chinas Huawei y China Telecom.

La decisión se tomó con base en las conclusiones de un grupo de trabajo convocado por la Casa Blanca, que determinó que estos robots fabricados en el extranjero podrían amenazar infraestructuras críticas y "la seguridad y protección" de los residentes de Estados Unidos.

Entre los ejemplos citados por este grupo está el caso del programador francés Sammy Azdoufal, que informó haber accedido accidentalmente a los datos de miles de aspiradoras robóticas fabricadas por la empresa china DJI.

Sin embargo, el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional pueden conceder exenciones.

La FCC también agregó a la lista a los inversores de corriente fabricados en el extranjero, dispositivos que, entre otras funciones, convierten la corriente continua de baterías o paneles solares en corriente alterna estándar, que puede ser utilizada por la red eléctrica.

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La decisión anunciada el martes solo afectará a los nuevos modelos y no a aquellos que ya han sido vendidos o autorizados en Estados Unidos. La medida llega en medio de los esfuerzos del gobierno de Trump por impulsar la industria local.

Varias empresas ya fabrican algunos robots humanoides en Estados Unidos, entre ellas Boston Dynamics, Tesla, Figure AI y Agility Robotics.

Un funcionario del gobierno de Trump precisó que la prohibición abarca los robots entregados terminados en Estados Unidos, así como aquellos ensamblados en territorio estadounidense con más del 35% de sus componentes fabricados en el extranjero.

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