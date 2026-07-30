¿Qué busca Abelardo de la Espriella con su posesión presidencial fuera de Bogotá el 7 de agosto?

El 7 de agosto se llevará a cabo la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, una ceremonia de juramentación que se traslada desde el Congreso en Bogotá hacia la ciudad de Cali. La decisión responde a un simbolismo dual, según analistas consultados por NTN24. "Colombia es un país que de verdad está muy concentrado, que solamente mira a los Andes, a las montañas de los Andes donde estamos aquí en Bogotá", explicó el analista político Mateo Amaya Quimbayo.