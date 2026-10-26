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Delcy Rodríguez

"Delcy Rodríguez debería declarar vacante permanente en la presidencia": funcionario de EE. UU. tras llegada de María Corina Machado a Venezuela

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Foto: EFE
El funcionario aseguró que la Administración Trump usará su influencia para que las negociaciones y las reformas institucionales desemboquen en unas elecciones.

El Gobierno de Donald Trump estima que Delcy Rodríguez declare la falta absoluta de la Presidencia de Venezuela en 2027, una decisión que va a abrir el camino para convocar elecciones en un plazo de seis meses, según informó un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano.

La estrategia busca primero renovar dos instituciones clave: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que tendría nueva composición estaría lista antes de finalizar 2026, y el Consejo Nacional Electoral (CNE), que sería reorganizado más adelante.

“Una vez que se establezcan esas dos cosas, el nuevo TSJ a finales de este año, y el nuevo CNE poco después, y ese trabajo ya ha comenzado, entonces Rodríguez debería declarar vacante permanente en la presidencia”, aseguró el funcionario según la Agencia EFE.

Según el funcionario norteamericano, que se pronunció tras la llegada de María Corina Machado a Venezuela, la legislación venezolana establece un plazo de seis meses para celebrar elecciones una vez declarada la falta absoluta de la Presidencia.

La renovación del TSJ y del CNE es vista por Washington como un paso previo para avanzar hacia esa convocatoria. No obstante, aún no se ha anuncia un calendario electoral definitivo ni se han explicado todos los acuerdos necesarios para completar el proceso.

El funcionario igualmente aseguró que la Administración Trump usará su influencia sobre las autoridades interinas para que las negociaciones y las reformas institucionales desemboquen en unas elecciones donde sus resultados sean reconocidos por quienes pierdan.

El objetivo declarado por Washington es que los comicios se vean como justos por las partes involucradas.

Los plazos planteados por Estados Unidos coinciden de manera parcial con la propuesta de Dinorah Figuera, dirigente que lidera la delegación de la Asamblea Nacional elegida en 2015 en las conversaciones con el chavismo. Figuera planteó renovar el TSJ antes de finalizar el año, pese a que no se fijó aún, una fecha concreta para la reorganización del CNE.

El proceso también generó cuestionamientos por la lentitud de la transición política tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos en enero de 2026.

Mientras Washington respalda las negociaciones con las autoridades interinas, sectores de la oposición cuestionaron los tiempos y las condiciones del proceso.

La participación de diferentes sectores opositores y las garantías electorales van a ser asuntos centrales para determinar si la ruta anunciada desemboca en elecciones competitivas.

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