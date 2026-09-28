"Lo sentimos y trabajamos para hacerlo mejor en el futuro": empresa de IA luego de que sus modelos accedieran sin permiso a sitios web del Gobierno de Australia

OpenAI se disculpó en la noche del lunes por no responder apropiadamente a un incidente de seguridad en el que sus modelos de inteligencia artificial (IA) accedieron sin autorización a sitios web del gobierno australiano.

"Lo sentimos y trabajamos para hacerlo mejor en el futuro", dijo OpenAI en una publicación en su blog. La empresa indicó que explicaría "lo que sabemos, lo que hemos cambiado y lo que haremos para reconstruir la confianza del pueblo australiano".

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, reveló la semana pasada en Nueva York el incidente, que calificó como una violación de seguridad "obviamente inaceptable".

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La IA intentó acceder a un portal de estadísticas de salud en junio y "no aceptó un no por respuesta", al citar las restricciones para invadir una sección que albergaba archivos privados, dijo Albanese.

OpenAI no alertó al gobierno australiano hasta el 10 de septiembre, cuando envió un correo electrónico con los detalles del incidente a una dirección genérica que solo se revisa "una vez al día".

En su publicación en el blog, la compañía reconoció que debió informar "antes" al gobierno australiano.

"Nuestro objetivo era dar a los organismos afectados un informe detallado una vez nuestra investigación estuviera completa", señaló.

"Sin embargo, deberíamos haber compartido nuestros hallazgos preliminares antes y mantener a los organismos australianos actualizados a medida que surgían más hechos", reconoció.