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Delcy dejaría vacante la Presidencia de Venezuela "una vez que se haya reinstitucionalizado el TSJ", dice Zair Mundaray

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
El abogado Zair Mundaray se refirió al futuro de Delcy Rodríguez en Venezuela y argumentó que EE. UU. espera que la encargada del régimen chavista deje vacante la Presidencia de Venezuela próximamente. "Una vez que se haya reinstitucionalizado el Tribunal Supremo de Justicia, se abre la compuerta de la vacancia presidencial ante la ausencia de Nicolás Maduro", dijo.

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