Guardia Costera de Estados Unidos publica imágenes de la interceptación de un buque que transportaba combustible ilegal a Cuba

En medio de la presión de la administración de Donald Trump sobre el régimen cubano, la Guardia Costera de Estados Unidos informó este viernes que interceptó un buque que transportaba combustible ilegal hacia Cuba.

En sus redes sociales, la Guardia Costera publicó la imagen del portacontenedores llamado ‘Grace’, el cual fue interceptado el pasado 5 de septiembre en el mar Caribe.

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“La Guardia Costera concluyó con éxito la interdicción del Buque Motor (M/V) Grace, tras un esfuerzo coordinado de aplicación internacional que confirmó el tráfico ilícito de combustible hacia Cuba por parte de la embarcación”, informó.

En las fotografías compartidas por la Guardia Costera se observa el buque de más de 90 metros de eslora lleno de contenedores mientras avanzaba por el mar Caribe entre México y Cuba.

Estados Unidos aseguró que la embarcación utilizaba tácticas de “flota oscura” para evitar ser detectado por los radares.

“Las acciones coordinadas de los gobiernos de los Estados Unidos y México evitaron una transferencia de combustible no regulada en el Mar Caribe, donde prácticas engañosas de navegación, condiciones inseguras de la embarcación y cargas ocultas pueden aumentar el riesgo de derrames de petróleo y otros incidentes de contaminación que amenazan a las comunidades costeras, las poblaciones de peces y los ecosistemas marinos sensibles”, agregó.

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Cabe recordar que después de la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Washington ha prohibido las transferencias y envíos de combustibles al régimen cubano. Además, ha sancionado a las empresas y funcionarios vinculados con la dictadura de Miguel Díaz- Canel.