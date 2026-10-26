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La diáspora en EEUU no pudo celebrar el regreso de María Corina Machado a Venezuela: esta es la razón

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
El regreso de la líder democrática, María Corina Machado, a Venezuela ha despertado la alegría y la esperanza de los ciudadanos tanto dentro como fuera del país. Pese a ello, la disparada venezolana residente en los EE. UU., la cual se caracteriza por su constante apoyo a la también premio Nobel de la Paz, como en rechazo a políticas en su nación, pero en esta oportunidad decidieron no movilizarse. De acuerdo con la información brindada por parte de diferentes líderes venezolanos en territorio norteamericano, las frecuentes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

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