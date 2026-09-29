¿Progreso? La barbarie de la tiranía venezolana sigue cobrando la vida de prisioneros políticos

Mientras el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, afirma junto a Donald Trump que en Venezuela hay "progreso, progreso cada día" otras voces influyentes en la política norteamericana contradicen estas afirmaciones. Desde el mismo seno republicano tanto legisladores como congresistas no están de acuerdo, como es el caso del senador por el estado de Florida, Rick Scott, quien le comentó a NTN24 que "espera que haya un verdadero progreso". Sobre esto, el teniente en retiro José Antonio Colina, presidente de Veppex, conversó con La Noche de NTN24.