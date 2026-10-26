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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado
Programa: El Informativo

"Vamos a volver a elegir a María Corina, pero esta vez como presidente": María Oropeza

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
En las últimas horas, la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, regresó al país y su retorno ha sido motivo de celebración en las calles en donde ahora los venezolanos sí bailan y son felices tras por fin tener entre ellos a la premio Nobel de Paz luego de meses de haber pedido su regreso. Para hablar sobre este tema, María Oropeza, dirigente política del partido Vente Venezuela, conversó con El Informativo de NTN24.

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