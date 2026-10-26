Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Apagar las llamas es solo el comienzo. Los incendios forestales pueden dejar suelos erosionados, fuentes de agua afectadas y especies sin hábitat. Por eso, la recuperación debe comenzar con un diagnóstico que permita determinar qué daños sufrió cada territorio.

“Lo prioritario que se debe realizar es una caracterización o una evaluación tanto del ecosistema afectado como de los impactos que se han generado”, explica Juan Francisco García. Sin ese análisis, las intervenciones pueden provocar nuevos problemas, por ejemplo, al introducir especies que no corresponden al ecosistema.

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Los bosques secos tropicales y los páramos están entre los ecosistemas que requieren especial atención. Según el especialista, más del 90 % de los bosques secos han sido transformados. En los páramos, la repetición de incendios puede impedir que la vegetación y los hábitats se recuperen antes de una nueva emergencia.

“Cuando hablamos de restauración, uno busca restablecer la composición de los ecosistemas originarios”, señala García. Esto implica aplicar medidas adaptadas a cada lugar, desde recuperar la cobertura vegetal hasta estabilizar los suelos y proteger las fuentes de agua.

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La participación de las comunidades también es fundamental para vigilar la recuperación y prevenir nuevos eventos. El especialista destaca acciones como el monitoreo participativo, las barreras cortafuegos y la instalación de puntos de abastecimiento de agua en zonas vulnerables.

Restaurar después del fuego requiere tiempo, planificación y seguimiento. El objetivo no es solamente recuperar la vegetación perdida, sino proteger el suelo, el agua y la biodiversidad para reducir el riesgo de nuevos daños.