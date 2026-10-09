Delcy Rodríguez descarta la dolarización porque "no es lo que va a resolver el problema de Venezuela” y asegura que se debe fortalecer la moneda nacional

Delcy Rodríguez rechazó la posibilidad de transformar al dólar en moneda oficial de Venezuela y defendió el fortalecimiento del bolívar como eje de la recuperación económica. La declaración se produce el jueves 8 de octubre en la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras, celebrada en Caracas.

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“No es la dolarización lo que va a resolver el problema de Venezuela. Es su moneda, es consolidar y fortalecer su moneda nacional”, aseguró Rodríguez ante representantes del sector empresarial. Según ella, el bolívar tiene que garantizar las operaciones comerciales y financieras, así como el financiamiento de las actividades productivas.

La postura contrasta con el amplio uso del dólar en la economía venezolana en los últimos años, sobre todo en operaciones comerciales y como referencia para fijar precios. Pese a que la moneda norteamericana circula de manera extendida, Rodríguez descartó que su adopción formal pueda ser la solución para los problemas económicos del país.

Rodríguez afirmó que el régimen sostiene gestiones con la banca internacional para garantizar un flujo de divisas hasta finales de año. Igualmente reconoció que el mercado cambiario necesita ajustes para mejorar la disponibilidad de dólares y facilitar las operaciones entre compradores y vendedores.

En su intervención defendió las medidas dirigidas a orientar el crédito bancario hacia los sectores productivos e industriales. También afirmó que la economía venezolana incrementó un 6,5 % en el tercer trimestre de 2026, una cifra presentada por ella en el encuentro y que no significa, por sí sola, una verificación independiente del desempeño económico.

El debate acerca de la dolarización se mantiene en Venezuela en medio de la pérdida de confianza en la moneda nacional y de la necesidad de estabilizar los precios y hacer más fáciles las transacciones. Para Rodríguez, la prioridad tiene que ser recuperar la capacidad del bolívar para respaldar la actividad económica y el financiamiento interno.

No obstante, fortalecer la moneda nacional plantea desafíos que tienen relación con la inflación, el acceso a divisas, la confianza de los consumidores y la estabilidad del mercado cambiario. Delcy no presentó en esas declaraciones un calendario detallado ni medidas específicas que dejen evaluar cómo se llegaría a ese objetivo.