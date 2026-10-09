Marco Rubio se reúne con Dinorah Figuera en Washington para abordar la transición política en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se va a reunir este viernes 9 de octubre con Dinorah Figuera en Washington, en un encuentro que llega al momento que avanzan las negociaciones políticas impulsadas por la administración norteamericana para definir una ruta de transición en Venezuela.

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Según el Departamento de Estado, la reunión está programada para las 9:00 a. m., hora de Washington, en la sede de esa institución. Por ahora, no se han divulgado detalles específicos acerca de los asuntos que abordarán ambos.

Figuera presidió la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015 y lidera la delegación vinculada a ese Parlamento en la mesa de diálogo con representantes del chavismo, liderados por Jorge Rodríguez, el cual es el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo.

El proceso de conversaciones que está promovido por Estados Unidos, inició en Caracas en agosto y busca asuntos como el fortalecimiento democrático, las garantías políticas y la renovación de instituciones del Estado. En las rondas previas se acordó de avanzar en la creación de un consejo preliminar de juristas que estudia las candidaturas para renovar el Tribunal Supremo de Justicia.

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La reunión con Rubio sucede en un momento clave para ese proceso, mientras las delegaciones preparan una nueva ronda de conversaciones en octubre. Los contactos contemplan avanzar en cambios institucionales y condiciones políticas que hagan encaminar una transición en el país.

Figuera volvió a Venezuela en junio, después de varios años fuera del país, tras una invitación del Departamento de Estado para hablar sobre el proceso político. Desde aquel entonces, participó en las conversaciones con representantes del chavismo, pero la iniciativa de igual forma generó cuestionamientos por la ausencia de María Corina Machado, una de las principales figuras de la oposición venezolana.

El encuentro además se realiza después de que la Fiscalía federal de Nueva York anunciara nuevos cargos en contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, incluyendo señalamientos de conspiración para cometer tortura. Los dos se declararon no culpables de los cargos que enfrentan en Estados Unidos.

La reunión de este viernes puede llegar a ofrecer nuevas señales de las prioridades de Washington y el avance de las negociaciones, pero aún no se confirma si habrá declaraciones públicas al culminar el encuentro.