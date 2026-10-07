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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Marco Rubio

Marco Rubio hizo un llamado a Europa a "despertar de su largo letargo": "Hay vulnerabilidad, agresión, terrorismo, todo un universo de nuevas amenazas"

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Según el secretario, hay señales alentadoras en todo el continente de lo que Washington espera "que sea el comienzo de un cambio generacional".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, continúa con una gira exprés por Europa y este miércoles habló desde Grecia.

Rubio, que llegó al viejo continente para tratar con este aliado clave la seguridad regional y energética en un contexto de fuertes tensiones provocadas por las guerras en Irán y en Ucrania.

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Desde allí, Rubio aseguró que la civilización occidental se encuentra "en un punto de inflexión" que podría conducir a su declive e instó a Europa a "despertar de su largo letargo".

"Nos encontramos en un punto de inflexión (...) no solo en la historia de mi nación, sino de toda nuestra civilización", afirmó Rubio en un discurso pronunciado a los pies de la Acrópolis.

"O decidimos actuar ahora, o perderemos la oportunidad de actuar", añadió.

Según Rubio, Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Donald Trump, ya ha tomado su decisión.

"Optamos por la búsqueda sin complejos del poder nacional: recuperar el control de nuestras cadenas de suministro críticas, reindustrializar nuestra economía, reconstruir nuestra defensa y luchar por el dominio de las tecnologías e industrias del futuro", afirmó.

Y agregó que "hay una nueva competencia entre las grandes potencias. Hay vulnerabilidad, agresión, terrorismo, todo un universo de nuevas amenazas y ataques".

"Debemos reconstruir nuestras instituciones y nuestras alianzas para hacer frente a estas amenazas juntos", dijo el secretario de Estado.

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Según el secretario, hay señales alentadoras en todo el continente de lo que Washington espera "que sea el comienzo de un cambio generacional, un aumento vertiginoso en el gasto en defensa, una avalancha de nuevas asociaciones y programas, una expansión en la manufactura y la producción".

"Creemos que Europa puede despertar de su largo letargo y reavivar el fuego que se encendió aquí hace milenios", dijo.

Cabe recordar que en febrero pasado Marco Rubio estimó que Europa está amenazada por la inmigración masiva y pidió la defensa de la civilización cristiana.

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