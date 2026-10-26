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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Lucha contra las drogas

Más de 300 soldados de Estados Unidos llegarán a Colombia para entrenamientos operativos contra el narcotráfico que incluirán el uso de aeronaves

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Los efectivos llevarán a cabo entrenamientos entre el 30 de octubre y el 11 de noviembre para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal y los mortíferos drones cargados con explosivos.

Más de 300 soldados de Estados Unidos llegarán a Colombia a partir de este martes 27 de octubre para realizar entrenamientos conjuntos contra el narcotráfico en el marco de la alianza de seguridad impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella, informó este lunes el Ministerio de Defensa.

Los efectivos llevarán a cabo entrenamientos entre el 30 de octubre y el 11 de noviembre para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal y los mortíferos drones cargados con explosivos, cada vez más usados por los poderosos grupos ilegales colombianos, según un comunicado divulgado por esa cartera.

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"Un entrenamiento que fortalecerá la interoperabilidad entre el Ejército Nacional de Colombia y el Ejército de los Estados Unidos, mediante ejercicios combinados enfocados en la lucha contra el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, los desafíos con sistemas aéreos no tripulados y evacuaciones médicas", indicó el Ministerio de Defensa.

"Durante este periodo, el Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1 del Ejército Nacional intercambiará tácticas, técnicas y procedimientos militares con soldados de infantería ligera del Batallón de Montaña del Ejército de los Estados Unidos", añadió.

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La entidad dio a conocer que el entrenamiento arrancará este 30 de octubre con una evacuación aeromédica. "El objetivo será verificar los procedimientos de atención médica y primeros auxilios empleados por el personal de sanidad de ambos ejércitos para auxiliar a una persona que habría resultado herida en un área minada", resaltó.

"Para el desarrollo del simulacro se emplearán aeronaves y equipos médicos especializados. La actividad culminará con el traslado del paciente simulado desde el helipuerto de la instalación militar hasta un centro de atención médica especializado", agregó.

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