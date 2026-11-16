El territorio que perdieron las pandillas en Haití: Bukele avanza con ofensiva inédita

Una ofensiva militar sin precedentes sacude Haití. El despliegue de 2.500 militares salvadoreños, enviados por el presidente Nayib Bukele, busca desmantelar las pandillas que durante años han sometido a la población. La operación combina presencia terrestre, vigilancia aérea y ataques con drones. Durante los primeros 21 días, los enfrentamientos y ataques con drones aumentaron un 45,8 %. Entre los principales golpes destaca la destrucción de la Casa de la Muerte, bastión de torturas y secuestros de la pandilla 400 Mawozo en Puerto Príncipe. Según Bukele, El Salvador asume el 90 % de los costos de una misión que busca rescatar a cuatro aerotécnicos militares secuestrados por bandas criminales.