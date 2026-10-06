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Delcy Rodríguez habría regalado relojes de 8.000 euros a funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Altos cargos del gobierno y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) recibieron regalos de lujo del régimen venezolano de acuerdo con una investigación que lleva a cabo la unidad central operativa de la guardia civil, reveló el periódico El Español. Uno de esos obsequios habría sido un reloj Zenith, valorado en cerca de ocho mil euros, que Delcy Rodríguez se lo entregó a Koldo García durante su viaje a Caracas en octubre de 2021. El destinatario era el exministro de transportes José Luis Ábalos. La prueba estaría en mensajes de Whatsapp hallados en los dispositivos que se incautaron al exasesor en 2024, en uno de ellos, Koldo le envía a Ábalos una foto del reloj y le escribe: "reloj es tuyo, me lo dieron para ti".

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