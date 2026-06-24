Delcy Rodríguez reconoce victoria de Abelardo de la Espriella en elecciones de Colombia: "Felicitamos al gobierno electo"

La jefe del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, reconoció este miércoles la victoria del candidato Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado domingo en Colombia.

“Este domingo hubo elecciones en Colombia. Reconocemos la voluntad soberana del pueblo de Colombia. Felicitamos ese proceso electoral y decimos demos un paso adelante”, afirmó.

VEA TAMBIÉN Iván Cepeda aceptó los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella o

Rodríguez pidió no mirar “atrás” porque a su modo de ver “quienes en el pasado agredieron a Venezuela desde Colombia se encontraron con el fracaso”.

“Felicitamos al gobierno electo de Colombia y ratificamos nuestra fe en relaciones de respeto cooperación y amistad como corresponde entre pueblos hermanos”, expresó la jefe del régimen en un evento público.

De la Espriella se impuso por un estrecho margen la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia en la que se enfrentó al candidato de la izquierda Iván Cepeda quien contaba con el apoyo del presidente Gustavo Petro.

Con el 99,9% de las mesas informadas en el preconteo de la Registraduría, De la Espriella se impuso con el 49,6%, porcentaje equivalente a 12.959.542 votos. Cepeda logró el 48,7% de la votación que equivale a 12.708.712 sufragios.

Abelardo de la Espriella, ganador de la elección presidencial en Colombia que tuvo su segunda vuelta este domingo 21 de junio, se comprometió en su discurso de este domingo a respetar la Constitución y la institucionalidad del país.

“Reafirmo mi solemne compromiso de lealtad absoluta con la Constitución de 1991. Juro defender la institución con extrema coherencia, y protegerla de quienes pretenden cambiar el Estado de Derecho por la tiranía”, afirmó.

De la Espriella afirmó que su campaña venció la presión de grupos criminales que aseguró existió en algunas regiones, así como a la corrupción.