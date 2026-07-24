Falso positivo en Venezuela a un mes de los terremotos: así registraron la confusión en La Guaira

El pasado jueves 23 de julio se había dado a conocer el presunto rescate milagroso de varias personas en La Guaira, Venezuela, tras un mes de los devastadores terremotos.

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Luego de horas de incertidumbre, la Dirección Nacional de Protección Civil en Venezuela desmintió la información.

“Es del conocimiento público que la información difundida durante la madrugada de este 23 de julio, referente a presuntos rescates de sobrevivientes en la estructura OPP26 del estado La Guaira, es falsa”, expresó.

Luego, comunicó: “El trabajo en el área afectada no se detiene. Cada hombre y mujer que conforma nuestro equipo multidisciplinario de protección y seguridad permanece trabajando a tiempo completo, hasta agotar todas las vías”.

Posterior al comunicado de Protección Civil, circuló en redes el momento de la confusión. En video quedó registrado cuando varias personas hicieron eco del "falso positivo".

Hasta ahora, 5.398 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.