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Martes, 23 de junio de 2026
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Colombia

Equipo jurídico de Abelardo De la Espriella habría hallado 85 mil ‘votos fusil’ en las elecciones: Estas serían las modalidades de represión

junio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El equipo jurídico del presidente electo identificó irregularidades en departamentos con presencia de grupos criminales y prepara demandas ante el Consejo de Estado.

La campaña del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha consolidado un informe con irregularidades electorales que identifica 85.000 votos presuntamente obtenidos bajo la modalidad de "voto fusil" en 610 mesas de votación distribuidas en siete departamentos del país.

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Según el equipo jurídico de Abelardo de la Espriella, las irregularidades se concentran en municipios de Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Caquetá, Casanare y Santander, zonas caracterizadas por la presencia de organizaciones criminales.

Los formularios E14 muestran atipicidades evidentes, con mesas donde la totalidad o casi la totalidad de votos favorecieron al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Los juristas del equipo político advirtieron que una vez finalice el escrutinio nacional de la segunda vuelta presidencial, presentarán las denuncias formales ante el Consejo de Estado por posible constreñimiento al sufragante. De ser aprobadas, estas reclamaciones podrían implicar la anulación de votos en las mesas señaladas.

Al respecto, Carlos Augusto Chacón, exdirector del Instituto de Ciencia Política de Colombia, confirmó a La Noche de NTN24 los patrones de presión electoral.

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"Venimos reportando desde febrero estos acontecimientos de la presión de los grupos criminales en distintas zonas del país", señaló.

De acuerdo con el experto, el instituto desplegó 225 veedores en 131 municipios para la segunda vuelta, cubriendo 354 puestos de votación, sin embardo, detalló las modalidades de represión.

"La carnetización, las amenazas, los panfletos, los audios de WhatsApp, las restricciones a la movilidad, las prohibiciones de proselitismo de determinadas campañas, el pedirles el certificado de votación junto a la foto del tarjetón", dijo.

Asimismo, el experto aclaró que no existe evidencia de acuerdos entre partidos políticos y grupos armados, pero señaló que estos últimos "buscaban beneficiar un proyecto político en el cual ellos sienten pueden tener beneficios estratégicos".

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