Iván Cepeda aceptó los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella

El candidato Iván Cepeda, quien obtuvo el 48% de los votos en las elecciones presidenciales de Colombia, aceptó los resultados que dieron la victoria a su rival Abelardo de la Espriella, que obtuvo el 49% de los sufragios en segunda vuelta.

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“Ha sido una contienda política decisiva para el destino de Colombia. Millones de ciudadanos y ciudadanas acudieron a las urnas para expresar su voluntad soberana y para definir mediante el voto el rumbo de nuestra nación. La votación muestra una diferencia extraordinariamente estrecha entre las dos opciones que disputamos la confianza del pueblo colombiano”, expresó en un video en vivo en YouTube.

Y añadió: “El proceso de escrutinio adelantado por las autoridades electorales se encuentra prácticamente concluido (...) como candidato del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, y como lo anuncié oportunamente, en este estado del escrutinio he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”.

Según el candidato de izquierda, su decisión busca “contribuir a la democracia, la convivencia, la paz y el diálogo entre colombianos”.

“Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública”, añadió.

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Además, dijo que aceptar el resultado electoral no significa “renunciar a la verdad y guardar silencio” frente a hechos que su coalición considera graves y que marcaron la campaña presidencial.

“Durante este proceso denunciamos la abierta injerencia extranjera en los asuntos internos de Colombia, particularmente, las intervenciones realizadas desde el Gobierno de Estados Unidos, y particularmente las intervenciones del presidente Donald Trump a favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella”, aseguró.

El preconteo arrojó que De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, mientras que Cepeda el 12.708.712 de los sufragios. La Registraduría Nacional confirmó el martes un 99.997 % de coincidencia entre el preconteo y el escrutinio de los jueces.