NTN24
Lunes, 20 de julio de 2026
Lunes, 20 de julio de 2026
Abelardo de la Espriella

Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

julio 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
No obstante, menciona el texto, el presidente electo "no suspenderá su agenda de trabajo ni el proceso de empalme territorial".

El equipo del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó un preocupante comunicado en el que denuncian "un posible plan criminal para atentar" contra el mandatario.

"El equipo de seguridad del presidente electo Abelardo De La Espriella recibió en las últimas horas información de inteligencia que advierte sobre un posible plan criminal para atentar contra su vida durante el desarrollo de la agenda de empalmes regionales", señaló el movimiento Defensores de la Patria.

o

De acuerdo con los reportes conocidos por las autoridades competentes, el comunicado menciona que "existiría un presunto ofrecimiento de hasta 3.000 millones de pesos realizado por estructuras criminales del ELN y de las disidencias de las FARC para ejecutar un atentado contra el presidente electo".

Asimismo, señala que la información de inteligencia también advierte sobre "posibles intentos de infiltración en ruedas de prensa y actividades públicas, especialmente en eventos con presencia de niños y adultos mayores, con el propósito de aprovechar estos escenarios para materializar una acción violenta".

No obstante, menciona el texto, el presidente electo "no suspenderá su agenda de trabajo ni el proceso de empalme territorial, porque considera que Colombia no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia".

Sin embargo, detalla que se adoptarán "controles extraordinarios para proteger la vida de los ciudadanos que asisten a cada actividad y de todos los integrantes del equipo de gobierno".

o

"Solicitamos a las autoridades competentes adelantar con la mayor celeridad las investigaciones correspondientes para establecer el origen de esta amenaza, identificar a los responsables y neutralizar cualquier acción que ponga en riesgo la vida del presidente electo o de la población civil", finaliza el comunicado.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Gobierno de Colombia

Atentado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Blanca Rosa Mármol propone junta de transición y cuestiona coordinación de EEUU con régimen

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Tenebroso: Dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, anuncia que no habrá más elecciones en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Terremoto

Alta actividad sísmica en Latinoamérica: ¿ por qué la región ha vivido tres terremotos en tres semanas?

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro

"El país está cansado de la pelea constante de Petro con el pueblo": politóloga sobre convocatoria del presidente a movilizaciones

Ataques de Estados Unidos en contra del régimen de Irán-Foto: Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM)
Ataque al régimen de Irán

Aumenta la presión: octava noche de ataques de Estados Unidos a objetivos del régimen de Irán

Niños en Venezuela - Foto AFP
Día del Niño

Así transcurre el Día del Niño en Venezuela: jornadas recreativas tras los devastadores terremotos

Estadio Nueva York - Nueva Jersey/ Donald Trump - Fotos AFP
Mundial 2026

Todo listo para la final del Mundial: así luce Nueva York antes de la llegada de Donald Trump al estadio

Más de Política

Ver más
Nayib Bukele, presidente de El Salvador - Foto: EFE
Nayib Bukele

Nayib Bukele buscará su tercer mandato en El Salvador, su partido lo designó como candidato presidencial

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella
Elecciones en Colombia

"Hay riesgo, han dicho que van a incendiar el país si gana Abelardo de la Espriella": ex viceministro de Defensa de Colombia

Presidente electo, Abelardo De La Espriella - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Así reaccionó don Luis Felipe, vendedor de panela que fue rechazado por votar por Abelardo De La Espriella, tras la invitación del presidente electo: "Mi gratitud será permanente"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cementerio La Esperanza en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela | Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Entierran cuerpos no identificados en Venezuela tras los devastadores terremotos que han dejado más de 3.000 muertos

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar a tiros al activista de derecha Charlie Kirk - AFP
Charlie Kirk

Compañero de vivienda del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, influencer aliado de Trump, hizo revelación sobre el detenido tras el crimen

Antonio Ledezma en NTN24
Antonio Ledezma

“Hemos tenido en estos seis meses una agudización de la crisis”: Antonio Ledezma tras el cambio de mando en el régimen venezolano

Misiles iraníes - Foto AFP
Estados Unidos e Irán

Se intensifican ataques entre Estados Unidos y el régimen iraní: "ofensiva con misiles balísticos y drones"

Festival Cordillera - Páramo Presenta
Festival Cordillera

Festival Cordillera: así quedó distribuido el cartel para el 12 y 13 de septiembre de 2026

Embajada de Estados Unidos en Caracas | Foto AFP
Estados Unidos

Estados Unidos reitera apoyo a la liberación de presos políticos en Venezuela tras protesta frente a su embajada en Caracas

Apagon en Cuba | Foto: EFE
Cuba

Cuba sufre un nuevo apagón: es el tercer corte eléctrico general en lo que va del 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre