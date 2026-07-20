Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

El equipo del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó un preocupante comunicado en el que denuncian "un posible plan criminal para atentar" contra el mandatario.

"El equipo de seguridad del presidente electo Abelardo De La Espriella recibió en las últimas horas información de inteligencia que advierte sobre un posible plan criminal para atentar contra su vida durante el desarrollo de la agenda de empalmes regionales", señaló el movimiento Defensores de la Patria.

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De acuerdo con los reportes conocidos por las autoridades competentes, el comunicado menciona que "existiría un presunto ofrecimiento de hasta 3.000 millones de pesos realizado por estructuras criminales del ELN y de las disidencias de las FARC para ejecutar un atentado contra el presidente electo".

Asimismo, señala que la información de inteligencia también advierte sobre "posibles intentos de infiltración en ruedas de prensa y actividades públicas, especialmente en eventos con presencia de niños y adultos mayores, con el propósito de aprovechar estos escenarios para materializar una acción violenta".

No obstante, menciona el texto, el presidente electo "no suspenderá su agenda de trabajo ni el proceso de empalme territorial, porque considera que Colombia no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia".

Sin embargo, detalla que se adoptarán "controles extraordinarios para proteger la vida de los ciudadanos que asisten a cada actividad y de todos los integrantes del equipo de gobierno".

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"Solicitamos a las autoridades competentes adelantar con la mayor celeridad las investigaciones correspondientes para establecer el origen de esta amenaza, identificar a los responsables y neutralizar cualquier acción que ponga en riesgo la vida del presidente electo o de la población civil", finaliza el comunicado.