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Lunes, 27 de julio de 2026
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Luis Díaz

¿Luis Díaz dejará Europa para jugar en Medio Oriente? Crecen rumores sobre cuantiosa oferta de club saudí por el colombiano

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Luis Díaz, futbolista colombiano (EFE)
Luis Díaz, futbolista colombiano (EFE)
Se habla de una oferta de salario de 25 millones netos por temporada, una cantidad importante en comparación con los 14 millones de euros brutos al año que recibe el colombiano.

El delantero colombiano Luis Díaz, estrella de su selección nacional y del Bayern Múnich, estaría siendo pretendido por un importante club de Medio Oriente.

Según el rotativo francés L'Équipe, tras haber fichado al delantero neerlandés Crysencio Summerville por más de 60 millones de euros, el Al-Hilal de Riad estarían soñando con otro fichaje importante.

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El subcampeón de Arabia Saudita y el club más laureado de su país, habría lanzado una jugosa oferta al club alemán para quedarse con el colombiano de 29 años.

Pero el posible traspaso no sería solo un rumor, pues dice el diario francés el jugador latinoamericano ya ha manifestado su interés en un traspaso, pero el club saudí, que trabajaba en una oferta inicial de al menos 70 millones de euros solo espera una respuesta favorable de los bávaros.

Aunque Díaz tiene tres años de contrato en el Bayern, una buena oferta podría cambiar por completo su rumbo, sin embargo, el equipo europeo aún no ha emitido ninguna respuesta sobre lo anunciado.

Asimismo, se habla de una oferta de salario de 25 millones netos por temporada, una cantidad importante en comparación con los 14 millones de euros brutos al año que recibe el colombiano.

Mientras tanto, fanáticos del fútbol se debaten entre quienes apoyan un nuevo rumbo de Díaz considerando su edad como principal factor y quienes creen que al '7' aún le queda fútbol para varios años al máximo nivel en Europa.

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