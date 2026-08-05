"Es imprescindible convocar elecciones en Venezuela lo antes posible y salirnos del régimen ilegítimo que pisotea al pueblo": congresista republicano Carlos Giménez
Este miércoles, el congresista republicano de los Estados Unidos Carlos Giménez se refirió nuevamente a la transición política en Venezuela.
De acuerdo con el político de la Unión Americana, es imprescindible convocar elecciones en Venezuela lo antes posible.
A través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente llamada Twitter), Giménez hizo énfasis en los comicios y el liderazgo de la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado.
"Es imprescindible convocar elecciones en #Venezuela lo antes posible y salirnos del régimen ilegítimo que pisotea al pueblo", dijo el congresista de EE. UU.
"María Corina Machado es la líder indiscutible del país y rechazamos cualquier intento de perpetuar a la dictadura", acotó.
Tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, la relación entre la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es pragmática y de estrecha colaboración.
En ese sentido, hasta el momento, la Casa Blanca reconoce a Rodríguez como interlocutora y jefe interina del Estado venezolano.
Recientemente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la transición en Venezuela tomará semanas o meses.
Las palabras del jefe de la diplomacia de Estados Unidos llegan en medio de crecientes tensiones dentro de la administración Trump respecto al manejo de la crisis venezolana.