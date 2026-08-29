Exministro señalado por magnicidio de Fernando Villavicencio fue recluido en cárcel de Ecuador

Este sábado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por medio de su red social de X, compartió las primeras imágenes de José Serrano en la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro de Santa Elena, mismo centro carcelario en el que se encuentra el expresidente Jorge Glass, por corrupción. Serrano, quien fue ministro del Interior durante la administración de Rafael Correa, fue deportado desde Estados Unidos a Ecuador, donde afronta un proceso por presunta participación en el magnicidio del precandidato presidencial Fernando Villavicencio.