NTN24
Sábado, 29 de agosto de 2026
Sábado, 29 de agosto de 2026
Magnicidio
Programa: La Tarde

Exministro señalado por magnicidio de Fernando Villavicencio fue recluido en cárcel de Ecuador

agosto 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Este sábado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por medio de su red social de X, compartió las primeras imágenes de José Serrano en la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro de Santa Elena, mismo centro carcelario en el que se encuentra el expresidente Jorge Glass, por corrupción. Serrano, quien fue ministro del Interior durante la administración de Rafael Correa, fue deportado desde Estados Unidos a Ecuador, donde afronta un proceso por presunta participación en el magnicidio del precandidato presidencial Fernando Villavicencio.

También le puede interesar

Primeras imágenes de José Serrano en cárcel de máxima seguridad en Ecuador - Foto: x @DanielNoboaOk
Magnicidio

Exministro señalado por magnicidio de Fernando Villavicencio fue recluido en cárcel de Ecuador

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Petróleo

De predicar el antiimperialismo a los negocios con EE. UU.: qué hay detrás del acuerdo petrolero en Venezuela

Abelardo de la Espriella inicia el desmonte de las mesas de negociación con los grupos terroristas - Fotos: AFP/EFE
Paz total

De la Espriella pone FIN A LA PAZ TOTAL DE PETRO tras suspender negociaciones con grupos criminales

Incendios en Tolima (AFP)
Colombia

Gobernadora del Tolima denuncia ataque terrorista en medio de los incendios forestales

Cuba - Foto AFP
Cuba

Crisis energética en Cuba se agudiza con el riesgo de dejar sin electricidad al 65% de la isla

El presidente Abelardo de la Espriella encabezó una velatón nacional en la Plaza de Bolívar de Bogotá para honrar la memoria de las 361 personas fallecidas en el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.
Abelardo de la Espriella

Así fue la velatón por las víctimas del terremoto en Colombia: estuvo el presidente Abelardo de la Espriella

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Conteo regresivo? Estados Unidos aumenta su poderosa presión militar muy cerca de Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Exministro señalado por magnicidio de Fernando Villavicencio fue recluido en cárcel de Ecuador

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Así fue la velatón por las víctimas del terremoto en Colombia: estuvo el presidente Abelardo de la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Experto sobre lo que le conviene a Trump: "mantener una dictadura y seguir extrayendo el petróleo"

Primera academia espacial / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos

EEUU tendrá su primera Academia Espacial para formar, entre otros, militares en el ámbito aeroespacial

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal - Foto: captura video
Ceuta

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Foto de referencia (Canva)
Fraude

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

USS Gridley | Foto: AFP
Estados Unidos

‘USS Gridley': el poderoso buque con el que Estados Unidos pretende intensificar la lucha contra el narcotráfico en Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP/ Bandera de Colombia, cadenas - Canva (Referencia)
Gobierno Petro

Otro fracaso de la 'Paz Total': Petro despide su mandato con 22 secuestrados por grupos criminales

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- Foto: EFE
Benjamín Netanyahu

Benjamín Netanyahu agradece a Abelardo de La Espriella por reconocer los “Altos de Golán” como territorio israelí

Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía | Foto: EFE
Aeropuerto de Maiquetía

Régimen venezolano anuncia la reactivación de operaciones de carga del Aeropuerto de Maiquetía tras cierre por daños por el doblete sísmico

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP/ Bandera de Colombia, cadenas - Canva (Referencia)
Gobierno Petro

Otro fracaso de la 'Paz Total': Petro despide su mandato con 22 secuestrados por grupos criminales

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- Foto: EFE
Benjamín Netanyahu

Benjamín Netanyahu agradece a Abelardo de La Espriella por reconocer los “Altos de Golán” como territorio israelí

Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía | Foto: EFE
Aeropuerto de Maiquetía

Régimen venezolano anuncia la reactivación de operaciones de carga del Aeropuerto de Maiquetía tras cierre por daños por el doblete sísmico

Avión de combate accidentado en EE. UU. - Foto: EFE
Accidente aéreo

Avión de combate de Estados Unidos se estrelló cerca de una base militar de San Diego: piloto logró eyectarse

Dolly Parton (AFP)
Música

Murió a los 80 años la leyenda de la música country Dolly Parton recordada por temas como 'Jolene'

Líder del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega | Foto: EFE
Régimen de Nicaragua

"Desde Managua se pueden tomar decisiones que entorpezcan la seguridad de Estados Unidos": Eliseo Nuñez

Sede de la CIA, la Inteligencia estadounidense. Foto: EFE
Estados Unidos

La CIA formó un grupo secreto sobre Cuba, según The New York Times: este es el objetivo que apunta contra el régimen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023