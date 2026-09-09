Caos en Reino Unido: más de 1.500 vuelos cancelados tras falla masiva en sistema aéreo

El caos en los aeropuertos del Reino Unido continuó este miércoles tras un fallo técnico. Según el sitio web de seguimiento Flightradar24, se cancelaron 177 vuelos programados para este 9 de noviembre, después de la cancelación de 1300 vuelos con origen y destino en aeropuertos británicos el día anterior.

Casi todos los vuelos cancelados del miércoles tenían como destino el aeropuerto de Londres Heathrow, el más grande y con mayor tráfico del Reino Unido.

"Se está trabajando para ayudar a las aerolíneas y a los aeropuertos a gestionar las interrupciones de hoy", declaró el proveedor de control de tráfico aéreo del Reino Unido, NATS.

Restablecer la normalidad en las operaciones está resultando "extremadamente complejo" y ha causado dificultades en toda la red de tráfico aéreo. "Pasará algún tiempo antes de que las operaciones vuelvan a la normalidad por completo".

NATS ya había declarado el martes por la noche a través de su servicio en línea X que seguía trabajando para resolver las interrupciones, citando un "problema del sistema" como la causa.

Anteriormente, NATS había declarado que el fallo estaba "resuelto" y que estaba trabajando "a toda velocidad" para "eliminar la acumulación de vuelos". "Sabemos que esto es increíblemente frustrante y nos disculpamos sin reservas", declaró la organización a X.

El aeropuerto de Heathrow, el más grande y con mayor tráfico de Gran Bretaña, situado al oeste de Londres, confirmó el martes que, junto con el aeropuerto de Gatwick, al sur de la capital, se encontraba entre los aeropuertos afectados. Los aeropuertos de Liverpool, Birmingham y Edimburgo también se vieron afectados. El aeropuerto de Dublín, en Irlanda, informó de la cancelación de decenas de vuelos.

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"Es una auténtica pesadilla ahí abajo", declaró la trabajadora sanitaria Josie Donoghue, que pasó tres horas en la pista. Finalmente, se vio obligada a abandonar su vuelo a Irlanda y ahora se encuentra varada en Gatwick.

El Arsenal, club de la Premier League inglesa, que tenía previsto jugar contra el Napoli en la Liga de Campeones el miércoles en Nápoles, al sur de Italia, tuvo que cancelar una rueda de prensa previa al partido tras el retraso de su vuelo.

Heathrow anunció a última hora del martes que había reanudado las operaciones para los vuelos de salida. Según los informes, un "problema técnico" obligó al aeropuerto a suspender los vuelos de llegada. Sin embargo, "aún cabe esperar interrupciones", declaró el aeropuerto en Facebook, instando a los pasajeros a consultar con su aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.

British Airways anunció la cancelación o el desvío de más de 100 vuelos, afectando a decenas de miles de clientes. Posteriormente, la aerolínea advirtió de las "repercusiones significativas" derivadas de las cancelaciones.

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair informó de la cancelación de más de 50 vuelos, que afectaron a 65.000 pasajeros. El director ejecutivo de Ryanair, Neal McMahon, pidió la destitución del director ejecutivo de NATS, Martin Rolfe, acusándolo de haber fallado una vez más a los viajeros británicos.

No obstante, la secretaria de Transporte británica, Heidi Alexander, declaró en Facebook que esperaba "garantías de que se aprenderán las lecciones y de que los sistemas de apoyo al transporte aéreo están a la altura de las circunstancias". Los medios británicos informaron de que Alexander se reunirá con Rolfe el miércoles.

El año pasado, numerosos vuelos con origen y destino en el Reino Unido fueron cancelados debido a un fallo técnico. El incidente, ocurrido en julio del año pasado, provocó una gran indignación entre los directivos de las aerolíneas.

En 2023, el Reino Unido sufrió una de las peores interrupciones en su sistema de transporte aéreo en años. Cientos de vuelos se retrasaron o cancelaron, afectando a más de 700.000 pasajeros.