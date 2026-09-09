NTN24
Miércoles, 09 de septiembre de 2026
Miércoles, 09 de septiembre de 2026
Reino Unido

Caos en Reino Unido: más de 1.500 vuelos cancelados tras falla masiva en sistema aéreo

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Caos en Reino Unido: más de 1.500 vuelos cancelados tras falla masiva en sistema aéreo - AFP
Caos en Reino Unido: más de 1.500 vuelos cancelados tras falla masiva en sistema aéreo - AFP
Casi todos los vuelos cancelados del miércoles tenían como destino el aeropuerto de Londres Heathrow, el más grande y con mayor tráfico del Reino Unido.

El caos en los aeropuertos del Reino Unido continuó este miércoles tras un fallo técnico. Según el sitio web de seguimiento Flightradar24, se cancelaron 177 vuelos programados para este 9 de noviembre, después de la cancelación de 1300 vuelos con origen y destino en aeropuertos británicos el día anterior.

Casi todos los vuelos cancelados del miércoles tenían como destino el aeropuerto de Londres Heathrow, el más grande y con mayor tráfico del Reino Unido.

"Se está trabajando para ayudar a las aerolíneas y a los aeropuertos a gestionar las interrupciones de hoy", declaró el proveedor de control de tráfico aéreo del Reino Unido, NATS.

Restablecer la normalidad en las operaciones está resultando "extremadamente complejo" y ha causado dificultades en toda la red de tráfico aéreo. "Pasará algún tiempo antes de que las operaciones vuelvan a la normalidad por completo".

NATS ya había declarado el martes por la noche a través de su servicio en línea X que seguía trabajando para resolver las interrupciones, citando un "problema del sistema" como la causa.

Anteriormente, NATS había declarado que el fallo estaba "resuelto" y que estaba trabajando "a toda velocidad" para "eliminar la acumulación de vuelos". "Sabemos que esto es increíblemente frustrante y nos disculpamos sin reservas", declaró la organización a X.

El aeropuerto de Heathrow, el más grande y con mayor tráfico de Gran Bretaña, situado al oeste de Londres, confirmó el martes que, junto con el aeropuerto de Gatwick, al sur de la capital, se encontraba entre los aeropuertos afectados. Los aeropuertos de Liverpool, Birmingham y Edimburgo también se vieron afectados. El aeropuerto de Dublín, en Irlanda, informó de la cancelación de decenas de vuelos.

o

"Es una auténtica pesadilla ahí abajo", declaró la trabajadora sanitaria Josie Donoghue, que pasó tres horas en la pista. Finalmente, se vio obligada a abandonar su vuelo a Irlanda y ahora se encuentra varada en Gatwick.

El Arsenal, club de la Premier League inglesa, que tenía previsto jugar contra el Napoli en la Liga de Campeones el miércoles en Nápoles, al sur de Italia, tuvo que cancelar una rueda de prensa previa al partido tras el retraso de su vuelo.

Heathrow anunció a última hora del martes que había reanudado las operaciones para los vuelos de salida. Según los informes, un "problema técnico" obligó al aeropuerto a suspender los vuelos de llegada. Sin embargo, "aún cabe esperar interrupciones", declaró el aeropuerto en Facebook, instando a los pasajeros a consultar con su aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.

British Airways anunció la cancelación o el desvío de más de 100 vuelos, afectando a decenas de miles de clientes. Posteriormente, la aerolínea advirtió de las "repercusiones significativas" derivadas de las cancelaciones.

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair informó de la cancelación de más de 50 vuelos, que afectaron a 65.000 pasajeros. El director ejecutivo de Ryanair, Neal McMahon, pidió la destitución del director ejecutivo de NATS, Martin Rolfe, acusándolo de haber fallado una vez más a los viajeros británicos.

No obstante, la secretaria de Transporte británica, Heidi Alexander, declaró en Facebook que esperaba "garantías de que se aprenderán las lecciones y de que los sistemas de apoyo al transporte aéreo están a la altura de las circunstancias". Los medios británicos informaron de que Alexander se reunirá con Rolfe el miércoles.

El año pasado, numerosos vuelos con origen y destino en el Reino Unido fueron cancelados debido a un fallo técnico. El incidente, ocurrido en julio del año pasado, provocó una gran indignación entre los directivos de las aerolíneas.

En 2023, el Reino Unido sufrió una de las peores interrupciones en su sistema de transporte aéreo en años. Cientos de vuelos se retrasaron o cancelaron, afectando a más de 700.000 pasajeros.

Temas relacionados:

Reino Unido

Vuelos

Cancelación

Aeropuertos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Termina la vergonzosa crisis entre EE. UU. y Colombia que desató Gustavo Petro: Marco Rubio y Abelardo de la Espriella sellan una nueva e histórica etapa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esta alianza es fundamental en la lucha contra la producción de cocaína”: Molano tras visita de Rubio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué pasará con las deportaciones y los aranceles tras la visita de Marco Rubio a Colombia?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“EEUU está intentando construir una nueva arquitectura de seguridad”: experto sobre visita de Marco Rubio

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Colombia es pieza clave en el ‘Escudo de las Américas’ “para operaciones conjuntas” contra los grupos criminales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

"Hemos visto en un mes más acciones concretas contra las bandas criminales que lo que vimos en cuatro años": Marco Rubio en entrevista con Noticias RCN y NTN24

Gustavo Petro - Foto EFE
Gobierno de Colombia

"Petro dejó la casa fiscal de Colombia completamente desorganizada": Alberto Bernal

Países que integran el Escudo de las Américas se solidarizan con Bolivia - Foto: EFE
Escudo de las Américas

Colombia es pieza clave en el ‘Escudo de las Américas’ “para operaciones conjuntas” contra los grupos criminales

Visitas claves de Francis Donova y Marco Rubio en el fortalecimiento de las relaciones entre EEUU y Colombia – Fotos: AFP
Visita

La visita del jefe del Comando Sur y Rubio a Colombia “busca ampliar y fortalecer el esfuerzo conjunto”

Marco Rubio, Abelardo de la Espriella y Omar Bula (AFP)
Marco Rubio

"Sin seguridad no puede haber prosperidad, sin ella es difícil funcionar como un país": contundente mensaje de Marco Rubio tras reunión con De la Espriella

Más de Actualidad

Ver más
Las unidades K9 de la Policía Nacional de Colombia- Foto: Captura de pantalla
Terremoto en Colombia

“Ellos también ayudan a salvar vidas”: Perros de rescate de la Policía lideran la búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto en Colombia

terremoto de 7,4 que sacudió Colombia Equipos especializados en búsqueda y rescate-Foto: ilustración Canva
Terremoto en Colombia

En video registraron la rápida y oportuna reacción de militares colombianos tras devastador terremoto de magnitud 7,4

Foto: Comando Sur de EE. UU.
Comando Sur

Impresionante operativo: EE. UU. detuvo y destruyó embarcación de reabastecimiento para narcolanchas en el Pacífico

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fútbol venezolano - Foto: EFE
Venezuela

Futbolista de La Vinotinto llega a Europa con un aliado conocido: el cuerpo técnico de su equipo está integrado por un campeón del fútbol venezolano

Las unidades K9 de la Policía Nacional de Colombia- Foto: Captura de pantalla
Terremoto en Colombia

“Ellos también ayudan a salvar vidas”: Perros de rescate de la Policía lideran la búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto en Colombia

terremoto de 7,4 que sacudió Colombia Equipos especializados en búsqueda y rescate-Foto: ilustración Canva
Terremoto en Colombia

En video registraron la rápida y oportuna reacción de militares colombianos tras devastador terremoto de magnitud 7,4

Foto: Comando Sur de EE. UU.
Comando Sur

Impresionante operativo: EE. UU. detuvo y destruyó embarcación de reabastecimiento para narcolanchas en el Pacífico

USS George Washington-Foto: AFP
Régimen de Irán

EE. UU. refuerza presencia militar en la guerra con Irán con el portaaviones USS George Washington

Terremoto en Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Gobierno de Estados Unidos anuncia paquete de ayuda de más de 15 millones de dólares para Colombia tras devastador terremoto

Abelardo de la Espriella recibe a Marco Rubio en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

El apretón de manos entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio con el que dieron inicio a su reunión en Barranquilla

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023