"EEUU va a combatir con fuerza": Comando Sur reacciona a operativos militares de Abelardo de la Espriella

El Comando Sur destacó uno de los operativos adelantados por el gobierno del presidente de Abelardo de la Espriella contra las estructuras narcoterroristas en Colombia. En Zaragoza, Antioquia, las fuerzas de seguridad capturaron a alias ‘El Perro’, señalado jefe financiero regional del Clan del Golfo a quien las autoridades lo vinculan con inteligencia criminal, reclutamiento y homicidios selectivos.