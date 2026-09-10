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11-S

El expresidente George Bush expone sus pinturas sobre los atentados del 11 de septiembre tras cumplirse 25 años

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
George Bush, expresidente de Estados Unidos - Foto: EFE
George Bush, expresidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Bush, que cumplió 80 años en julio, llevaba menos de ocho meses en la presidencia de Estados Unidos en el momento de los atentados.

Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre, el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, expone en Texas lienzos inspirados en sus recuerdos de los ataques que dejaron casi 3.000 muertos.

Bush, que cumplió 80 años en julio, llevaba menos de ocho meses en la presidencia de Estados Unidos en el momento de los atentados.

La exposición titulada "Recordando el 11 de septiembre" se exhibe en su museo presidencial en Dallas y retrata momentos posteriores a los ataques de 2001.

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La muestra se abre con una representación de Nueva York después de que las Torres Gemelas se derrumbaran tras ser impactadas por los aviones comerciales secuestrados por yihadistas: se ven los edificios del sur de Manhattan envueltos en un espeso humo gris, al fondo, bajo un cielo aún azul.

"25 años después, (George W. Bush) ha vuelto a ese momento decisivo de la historia de Estados Unidos con pincel y lienzo, pintando los símbolos, las personas y los abrazos que se le han quedado grabados desde entonces", introduce la exposición.

En varias de las obras, Bush se representa a sí mismo: cuando se entera por su jefe de gabinete de que un segundo avión ha impactado contra el World Trade Center; reconfortando a una familia o a una madre en duelo; en medio de bomberos de Nueva York; pronunciando un discurso en la catedral de Washington; tomando la mano de su padre, el expresidente George H. W. Bush.

Otro hilo conductor de esta serie sorprendentemente colorida: la bandera estadounidense, que en uno de los lienzos aparece desplegada a plano completo sobre el Pentágono, impactado ese día por un tercer avión.

"Estos son los momentos que el presidente Bush eligió pintar, porque son los que más recuerda: no el miedo, sino la determinación; no la desesperación, sino el instinto de los estadounidenses comunes y corrientes de unirse y ayudarse unos a otros", explica un comunicado.

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George W. Bush gobernó hasta 2009 y se acercó a la pintura tres años después de dejar la Casa Blanca, inspirado por el ensayo de Winston Churchill "La pintura, mi pasatiempo".

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