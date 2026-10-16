Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. reporta el menor número de cruces fronterizos en la historia de EE. UU.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) divulgaron los balances preliminares correspondientes al año fiscal 2026, con la documentación de una disminución del 95 % en las detenciones sobre la frontera suroeste al contrastar las métricas con la gestión de la administración previa.

La política de control impulsada por el presidente Donald Trump y ejecutada por el secretario de la dependencia, Markwayne Mullin, permitió registrar el volumen anual de encuentros e interacciones más bajo en toda la historia de la agencia, y completó además el primer periodo fiscal sin efectuar ninguna liberación de migrantes en territorio nacional.

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Las estadísticas oficiales reflejan un total inferior a 99.000 detenciones durante los últimos doce meses, frente a los más de 1,8 millones de registros anuales computados durante la administración de Joe Biden, un hecho que evidencia un cambio radical en la efectividad disuasoria de la corporación.

“El presidente Trump prometió al pueblo estadounidense una frontera segura, y los datos demuestran que cumplió”, declaró el secretario Mullin al detallar los alcances de una estrategia que combinó el reforzamiento de barreras físicas, el despliegue tecnológico y la desarticulación operativa de redes criminales transnacionales.

El informe institucional detalla también la construcción de 250 millas de nuevas estructuras limítrofes, el incremento en la incautación de sustancias ilícitas y la contención de flujos irregulares, para la consolidación de un esquema de rigurosa aplicación de las normativas migratorias.

La consolidación de estas directrices de control migratorio marca un punto de inflexión decisivo en la doctrina de seguridad hemisférica, tras la unificación de la vigilancia fronteriza bajo un estándar estratégico común.

La drástica reducción de los flujos irregulares y la implementación de un blindaje operativo permanente redefinen los estándares de vigilancia y protección civil en los accesos terrestres del país.