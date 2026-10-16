NTN24
Viernes, 16 de octubre de 2026
Viernes, 16 de octubre de 2026
Frontera de Estados Unidos

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. reporta el menor número de cruces fronterizos en la historia de EE. UU.

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
el menor número de cruces fronterizos en la historia de EE. UU.-Foto Ilustrada Canva
el menor número de cruces fronterizos en la historia de EE. UU.-Foto Ilustrada Canva
Las autoridades federales confirmaron un desplome drástico en los cruces ilegales y la ausencia total de liberaciones de migrantes durante el año fiscal 2026.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) divulgaron los balances preliminares correspondientes al año fiscal 2026, con la documentación de una disminución del 95 % en las detenciones sobre la frontera suroeste al contrastar las métricas con la gestión de la administración previa.

La política de control impulsada por el presidente Donald Trump y ejecutada por el secretario de la dependencia, Markwayne Mullin, permitió registrar el volumen anual de encuentros e interacciones más bajo en toda la historia de la agencia, y completó además el primer periodo fiscal sin efectuar ninguna liberación de migrantes en territorio nacional.

o

Las estadísticas oficiales reflejan un total inferior a 99.000 detenciones durante los últimos doce meses, frente a los más de 1,8 millones de registros anuales computados durante la administración de Joe Biden, un hecho que evidencia un cambio radical en la efectividad disuasoria de la corporación.

“El presidente Trump prometió al pueblo estadounidense una frontera segura, y los datos demuestran que cumplió”, declaró el secretario Mullin al detallar los alcances de una estrategia que combinó el reforzamiento de barreras físicas, el despliegue tecnológico y la desarticulación operativa de redes criminales transnacionales.

El informe institucional detalla también la construcción de 250 millas de nuevas estructuras limítrofes, el incremento en la incautación de sustancias ilícitas y la contención de flujos irregulares, para la consolidación de un esquema de rigurosa aplicación de las normativas migratorias.

La consolidación de estas directrices de control migratorio marca un punto de inflexión decisivo en la doctrina de seguridad hemisférica, tras la unificación de la vigilancia fronteriza bajo un estándar estratégico común.

o

La drástica reducción de los flujos irregulares y la implementación de un blindaje operativo permanente redefinen los estándares de vigilancia y protección civil en los accesos terrestres del país.

Temas relacionados:

Frontera de Estados Unidos

Donald Trump

Inmigrantes

Protección

Departamento de Seguridad Nacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se espera que haya un avance contundente”: Experto sobre el nuevo ciclo de diálogos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Torturaron incluso a familiares políticos: denuncia del exmarido de la sobrina de Cilia Flores

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Embajador de EEUU en Panamá tras el terremoto: “Cuando ocurren estas tragedias EEUU siempre dice presente”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Así se vieron Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia por cargos de tortura ante la justicia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia ante tribunal de Nueva York
Nicolás Maduro

Estuvimos en la audiencia por nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores: el depuesto dictador sonriente y su esposa con la voz quebrada

La activista y periodista Andreína Baduel-Foto: EFE
General Baduel

“Absolutamente”: Andreína Baduel reconoce el caso de su padre en el expediente contra Nicolás Maduro

Marchas en Colombia - AFP
Marchas

Pobre convocatoria a las marchas del petrismo en Colombia: "Una movilización mediocre", dice el representante Jaime Arizabaleta

Congresista democrata Ilhan Omar | Foto: EFE
Investigación

Justicia de EE. UU. investiga finanzas de la congresista socialista Ilhan Omar: inusuales discrepancias

María Claudia Tarazona | Foto: AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe: Petro sabía que lo iban a matar y no hizo nada por protegerlo”

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado | Foto: AFP
Regimen chavista

"Su presencia en Venezuela es un catalizador para lo que está sucediendo": Vente Venezuela sobre regreso de María Corina Machado al país

La ex primera dama Verónica Alcocer-Foto: EFE
Verónica Alcocer

"Las conductas que se han pretendido atribuirme son completamente ajenas": así se pronunció Verónica Alcocer por primera vez tras señalamientos en su contra

Foto: CEO de la Catedral de Sal de Zipaquirá
Catedral

Catedral de Sal de Zipaquirá hace historia en Madrid: su gerente, la única colombiana distinguida en los Best CEO Awards 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado | Foto: AFP
Regimen chavista

"Su presencia en Venezuela es un catalizador para lo que está sucediendo": Vente Venezuela sobre regreso de María Corina Machado al país

La ex primera dama Verónica Alcocer-Foto: EFE
Verónica Alcocer

"Las conductas que se han pretendido atribuirme son completamente ajenas": así se pronunció Verónica Alcocer por primera vez tras señalamientos en su contra

Foto: CEO de la Catedral de Sal de Zipaquirá
Catedral

Catedral de Sal de Zipaquirá hace historia en Madrid: su gerente, la única colombiana distinguida en los Best CEO Awards 2026

Achraf Hakimi - EFE
Achraf Hakimi

Tribunal Supremo de Francia envía a juicio a Hakimi por abuso sexual: Mbappé podría declarar

Personas llevando su equipaje - Fotos: X
Migración venezolana

Balance migratorio de Chile: autoridades reportan la salida voluntaria de 8.243 venezolanos entre enero y octubre

Avión de Flydubai - Foto: EFE
Avión

Así celebraron los pasajeros de Flydubai el aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita tras momentos de pánico por piloto que intentó estrellar el avión

Donald Trump en la Asamblea General de la ONU - EFE y redes sociales
Donald Trump

Así fueron los gestos de los integrantes de las delegaciones de los regímenes de Cuba e Irán cuando Trump les advertía sobre su caída

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023