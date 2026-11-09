NTN24
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Lunes, 09 de noviembre de 2026
ICE

Niegan que venezolano fallecido bajo custodia del ICE sufriera enfermedades terminales

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Agentes de seguridad de EE. UU. / Frank Portillo, ciudadano venezolano - Fotos de referencia: EFE / X
Agentes de seguridad de EE. UU. / Frank Portillo, ciudadano venezolano - Fotos de referencia: EFE / X
Su círculo más cercano asegura que "gozaba de buena salud" y que "su único antecedente médico conocido era el asma".

Frank Gregory Portillo Zapata, ciudadano venezolano de 53 años, falleció el pasado 29 de octubre mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

o

Tras su muerte, sus familiares cuestionaron la información médica difundida por las autoridades migratorias.

Según la versión del ICE, Portillo Zapata "padecía sepsis grave, pancreatitis aguda y una enfermedad renal en etapa terminal".

o

El organismo señaló que el venezolano fue ingresado el 30 de septiembre en el Hospital Bautista North Central, ubicado en San Antonio, Texas.

No obstante, su hermana, Lis Rocío Portillo Zapata, y allegados a la familia rechazaron que tuviera esas enfermedades.

Aseguraron que "gozaba de buena salud" y que "su único antecedente médico conocido era el asma".

Los familiares también denunciaron presuntas irregularidades en la atención médica que recibió durante su permanencia en el centro de detención del condado de Karnes.

Ante lo ocurrido, los familiares de Portillo Zapata solicitaron una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

o

El hombre había sido detenido el 30 de agosto de este año, cuando trabajaba como conductor de una reconocida plataforma.

De momento, la causa oficial de muerte no ha sido establecida. El resultado definitivo permanece pendiente de la autopsia realizada por la medicatura forense del condado de Bexar.

Temas relacionados:

ICE

Autoridades

Migración

Inmigrantes

Muerte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Más de 20 sargentos del GNB vinculados al caso “Cotiza” se declararon en huelga de hambre indefinida

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Admisión de que el país está en bancarrota”: analista tras anuncio desde Irán sobre conflicto con EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Una explosión controlada: Fiscalía de Paraguay estudia detonar la bóveda secreta de Santiago Peña

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Con bomba firmada: así fue como De la Espriella ejecutó nuevo y contundente golpe contra las Farc

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Stephen Miller, el hombre que le declaró la guerra al Tren de Aragua, ahora es mano derecha de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Santiago Peña, presidente de Paraguay
Santiago Peña

Así es la bóveda oculta hallada en la casa del capturado expresidente de Paraguay, Santiago Peña

Presos políticos en Venezuela

45 días de huelga: médico venezolano pide casa por cárcel para cuidar a su padre con cáncer terminal

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: EFE
Hackers

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Harold Martínez - Captura video de supervivencia
Colombia

Dramático llamado de madre de policía secuestrado en Colombia: "Te amo, hijo, aguanta un poquito más"

María Corina Machado a las afueras del Rodeo I-Foto: EFE
María Corina Machado

“La visita de María Corina fue como una bocanada de aire y de esperanza”: familiar de preso político

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Investigación

Indignación: Cambian fiscal que investigaba a Petro por presunto homicidio culposo en caso de Kevin Acosta

Foto: María Corina Machado
María Corina Machado

"Se acabó el miedo en las calles": así está el panorama en Caracas, donde esperan por María Corina Machado

El nuevo canciller del régimen de Venezuela, Oliver Blanco-Foto: EFE
Marco Rubio

"Hablaron de elecciones": Esto ocurrió en la reunión a puerta cerrada entre Rubio y Blanco

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Investigación

Indignación: Cambian fiscal que investigaba a Petro por presunto homicidio culposo en caso de Kevin Acosta

Foto: María Corina Machado
María Corina Machado

"Se acabó el miedo en las calles": así está el panorama en Caracas, donde esperan por María Corina Machado

Selección Argentina - EFE
Selección Argentina

Salió la primera convocatoria de Argentina tras el retiro de Messi y la nostalgia se apodera de los fanáticos: "Ya nunca será lo mismo"

El nuevo canciller del régimen de Venezuela, Oliver Blanco-Foto: EFE
Marco Rubio

"Hablaron de elecciones": Esto ocurrió en la reunión a puerta cerrada entre Rubio y Blanco

Drones Reaper - Foto referencia: EFE
Drones

Llegan a Colombia desde Estados Unidos drones de última generación para combatir el narcotráfico

Farc
JEP

La JEP imputa a exjefes de las Farc por masacres, tomas guerrilleras y ataques contra civiles en Colombia

Boceto de una prisión / Álvaro Pulido, socio de Alex Saab - Fotos: X
Álvaro Pulido

¿Cómo fue el encarcelamiento de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, en Venezuela?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023