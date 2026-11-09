Niegan que venezolano fallecido bajo custodia del ICE sufriera enfermedades terminales

Frank Gregory Portillo Zapata, ciudadano venezolano de 53 años, falleció el pasado 29 de octubre mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Tras su muerte, sus familiares cuestionaron la información médica difundida por las autoridades migratorias.

Según la versión del ICE, Portillo Zapata "padecía sepsis grave, pancreatitis aguda y una enfermedad renal en etapa terminal".

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El organismo señaló que el venezolano fue ingresado el 30 de septiembre en el Hospital Bautista North Central, ubicado en San Antonio, Texas.

No obstante, su hermana, Lis Rocío Portillo Zapata, y allegados a la familia rechazaron que tuviera esas enfermedades.

Aseguraron que "gozaba de buena salud" y que "su único antecedente médico conocido era el asma".

Los familiares también denunciaron presuntas irregularidades en la atención médica que recibió durante su permanencia en el centro de detención del condado de Karnes.

Ante lo ocurrido, los familiares de Portillo Zapata solicitaron una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

El hombre había sido detenido el 30 de agosto de este año, cuando trabajaba como conductor de una reconocida plataforma.

De momento, la causa oficial de muerte no ha sido establecida. El resultado definitivo permanece pendiente de la autopsia realizada por la medicatura forense del condado de Bexar.