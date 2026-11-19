De acuerdo con información recogida por el medio de comunicación Meridiano.net, el campeonato conquistado por Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 también tendrá un impacto en las categorías formativas del deporte del 'diamante'.

La selección nacional ya recibió el dinero correspondiente al premio por su triunfo en el torneo y los recursos serán destinados a las organizaciones de béisbol menor que funcionan en el país.

La noticia fue confirmada por Aracelis León, presidente de la Federación Venezolana de Béisbol.

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León explicó que el monto "será distribuido entre las distintas instituciones dedicadas a la formación de niños y jóvenes peloteros".

La iniciativa busca que el éxito alcanzado por el combinado nacional se traduzca en beneficios para las nuevas generaciones.

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Esto, mediante el fortalecimiento de las estructuras que impulsan el desarrollo del béisbol desde sus categorías infantiles y juveniles.

Venezuela hizo historia al ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al derrotar 3-2 a Estados Unidos en la final del 17 de marzo en el loanDepot Park de Miami, obteniendo su primer título de dicha competición.