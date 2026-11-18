La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras de Brasil y Estudiantes de Argentina tendrá amplia representación venezolana, según oficializó en las últimas horas la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

La Conmebol dio a conocer que la final del torneo de clubes más importante de Sudamérica tendrá arbitraje venezolano.

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El ente sudamericano del fútbol oficializó al venezolano Jesús Valenzuela como árbitro central de la gran final que se disputará en el estadio Centenario de Uruguay, el próximo sábado 28 de noviembre.

Gracias a su experiencia en torneos importantes, incluido el último Mundial, Valenzuela ha forjado una importante carrera arbitral en los últimos años.

Cabe recordar que Valenzuela fue el encargado de impartir justicia en el partido del tercer lugar del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra.

Valenzuela estará acompañado de una terna venezolana también. Tres de los asistentes son venezolanos: Jorge Urrego, y Alexis Herrera (Venezuela).

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Además, el VAR será dirigido por el venezolano Juan Soto con la asistencia de su compatriota Yender Herrera.

La final de la Copa Libertadores promete grandes emociones dada la rivalidad entre los clubes argentinos y brasileños.