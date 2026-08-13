Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Un sismo de gran magnitud ha dejado a Colombia enfrentando una de sus mayores tragedias naturales recientes. Cali y Pereira, las ciudades más afectadas por el terremoto, concentran cerca del 75% de las personas fallecidas, manteniendo en alerta roja a las autoridades y comunidades que continúan las labores de rescate sin descanso. Es por ello por lo que las autoridades mantienen estrictos controles de seguridad en las zonas de búsqueda.